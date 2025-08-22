https://ria.ru/20250822/vsu-2037064170.html
В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС Украины
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром Сергеем Марченко с позывным Сирко ликвидирована в Черном море, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Тринадцатого августа в Черном море ликвидирована группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром — капитаном второго ранга Марченко Сергеем Александровичем (позывной Сирко) из Рубановки Херсонской области", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что украинских спецназовцев отправили на смерть из-за личных интересов командиров."Друзья погибшего сообщают, что группа Марченко была просто "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его жена и дети не получат положенных компенсаций", — сказал представитель силовых структур.При этом спецподразделения украинской армии регулярно гибнут из-за политических решений, подчеркнул собеседник агентства. Как указал источник, провалы ВСУ практически по всей линии фронта вынуждают Владимира Зеленского пытаться получить "маленькие победы" и красивые кадры, чтобы удержать свой рейтинг. Ради этого украинское командование отправляет на заведомо провальные задания элитные части своей армии.
