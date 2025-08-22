Рейтинг@Mail.ru
В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 22.08.2025 (обновлено: 21:30 22.08.2025)
В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС Украины
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром Сергеем Марченко с позывным Сирко ликвидирована в Черном море, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. &quot;Тринадцатого августа в Черном море ликвидирована группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром — капитаном второго ранга Марченко Сергеем Александровичем (позывной Сирко) из Рубановки Херсонской области&quot;, — сказал собеседник агентства.Он отметил, что украинских спецназовцев отправили на смерть из-за личных интересов командиров."Друзья погибшего сообщают, что группа Марченко была просто "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его жена и дети не получат положенных компенсаций", — сказал представитель силовых структур.При этом спецподразделения украинской армии регулярно гибнут из-за политических решений, подчеркнул собеседник агентства. Как указал источник, провалы ВСУ практически по всей линии фронта вынуждают Владимира Зеленского пытаться получить "маленькие победы" и красивые кадры, чтобы удержать свой рейтинг. Ради этого украинское командование отправляет на заведомо провальные задания элитные части своей армии.
© РИА Новости / Томас ТхайцукЧерное море
Черное море
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Черное море. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром Сергеем Марченко с позывным Сирко ликвидирована в Черном море, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Тринадцатого августа в Черном море ликвидирована группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром — капитаном второго ранга Марченко Сергеем Александровичем (позывной Сирко) из Рубановки Херсонской области", — сказал собеседник агентства.

Бойцы ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
ФСБ уничтожила трех украинских диверсантов
20 августа, 10:50
Он отметил, что украинских спецназовцев отправили на смерть из-за личных интересов командиров.
"Друзья погибшего сообщают, что группа Марченко была просто "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его жена и дети не получат положенных компенсаций", — сказал представитель силовых структур.
При этом спецподразделения украинской армии регулярно гибнут из-за политических решений, подчеркнул собеседник агентства. Как указал источник, провалы ВСУ практически по всей линии фронта вынуждают Владимира Зеленского пытаться получить "маленькие победы" и красивые кадры, чтобы удержать свой рейтинг. Ради этого украинское командование отправляет на заведомо провальные задания элитные части своей армии.
Пресечение попытки ВСУ осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
ВС России пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море
20 августа, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаЧерное мореСергей Марченко
 
 
