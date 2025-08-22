https://ria.ru/20250822/vsu-2036885081.html

Командир уничтоженной в Брянской области ДРГ ВСУ родом с западной Украины

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Командир уничтоженной в Брянской области диверсионно-разведывательной группы ВСУ Александр Жук родом из села Переспа Волынской области на западе Украины, выяснило РИА Новости. ФСБ РФ ранее сообщила, что в Брянской области выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России пресечена деятельность ДРГ, состоящей из кадровых сотрудников службы специальных операций, курируемой главным управлением разведки минобороны Украины. Трое украинских диверсантов были ликвидированы, еще трое задержаны. ФСБ показала кадры их задержания, где бойцы называют свои имена. Задержанный диверсант Роман Давыдюк также из Волынской области, из поселка Турийск. Третий боец - Александр Годько из Днепропетровской области. На видео от ФСБ РФ показано, что украинские военные имели при себе боевое оружие, большое количество гранат и патронов натовского образца. Также украинские диверсанты, планировавшие совершить теракты на территории РФ, имели в своем арсенале взрывчатое вещество. Задержанные дали признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к другим терактам на территории России.

