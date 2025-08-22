https://ria.ru/20250822/voronezh-2036966653.html
В Воронеже отменили тревогу из-за угрозы атаки БПЛА
В Воронеже отменили тревогу из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 22.08.2025
В Воронеже отменили тревогу из-за угрозы атаки БПЛА
Тревога из-за угрозы атаки БПЛА отменена в Воронеже, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:17:00+03:00
2025-08-22T13:17:00+03:00
2025-08-22T13:17:00+03:00
воронеж
александр гусев (губернатор)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Тревога из-за угрозы атаки БПЛА отменена в Воронеже, сообщил глава региона Александр Гусев. Тревогу в Воронеже объявили в пятницу в 12.37 мск. Ее отменили спустя 29 минут, в 13.06 мск. "В Воронеже – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, александр гусев (губернатор), безопасность
Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронеже отменили тревогу из-за угрозы атаки БПЛА
Гусев заявил об отмене тревоги из-за угрозы атаки БПЛА в Воронеже