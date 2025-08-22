https://ria.ru/20250822/voronezh-2036962763.html
В Воронеже объявили тревогу из-за опасности атаки БПЛА
В Воронеже объявили тревогу из-за опасности атаки БПЛА
2025-08-22T13:10:00+03:00
2025-08-22T13:10:00+03:00
2025-08-22T13:17:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронеж
безопасность
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Тревога объявлена в Воронеже из-за угрозы атаки БПЛА, в городе звучат сирены, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Сирены в Воронеже запустили в 12.37 мск. "Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
