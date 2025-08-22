Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже объявили тревогу из-за опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 22.08.2025 (обновлено: 13:17 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/voronezh-2036962763.html
В Воронеже объявили тревогу из-за опасности атаки БПЛА
В Воронеже объявили тревогу из-за опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 22.08.2025
В Воронеже объявили тревогу из-за опасности атаки БПЛА
Тревога объявлена в Воронеже из-за угрозы атаки БПЛА, в городе звучат сирены, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:10:00+03:00
2025-08-22T13:17:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронеж
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015258890_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88763ad7928c5d42305d0adaa1819cfe.jpg
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Тревога объявлена в Воронеже из-за угрозы атаки БПЛА, в городе звучат сирены, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Сирены в Воронеже запустили в 12.37 мск. "Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015258890_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1cad53060af2d40e0de293d21414890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, александр гусев (губернатор), воронеж, безопасность
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Воронеж, Безопасность
В Воронеже объявили тревогу из-за опасности атаки БПЛА

Гусев объявил тревогу в Воронеже из-за опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкГорода России. Воронеж
Города России. Воронеж - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Города России. Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Тревога объявлена в Воронеже из-за угрозы атаки БПЛА, в городе звучат сирены, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Сирены в Воронеже запустили в 12.37 мск.
"Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Воронежская областьАлександр Гусев (губернатор)ВоронежБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала