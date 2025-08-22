https://ria.ru/20250822/voronezh-2036962763.html

В Воронеже объявили тревогу из-за опасности атаки БПЛА

Тревога объявлена в Воронеже из-за угрозы атаки БПЛА, в городе звучат сирены, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

воронежская область

александр гусев (губернатор)

воронеж

безопасность

ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Тревога объявлена в Воронеже из-за угрозы атаки БПЛА, в городе звучат сирены, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Сирены в Воронеже запустили в 12.37 мск. "Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

воронежская область

воронеж

2025

