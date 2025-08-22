https://ria.ru/20250822/volgograd-2036917584.html

В аэропорту Волгограда ввели ограничения

В аэропорту Волгограда ввели ограничения

В аэропорту Волгограда ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация."Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

волгоград

2025

Новости

