Адвокат украинца, арестованного в Италии, изучит документы из Германии - РИА Новости, 22.08.2025
19:37 22.08.2025
Адвокат украинца, арестованного в Италии, изучит документы из Германии
в мире
германия
италия
россия
северный поток
северный поток — 2
nord stream 2 ag
nord stream
БОЛОНЬЯ, 22 авг - РИА Новости. Адвокат арестованного в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова заявил, что намерен изучить материалы дела из ФРГ относительно его возможной причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году. "Посмотрим, какие документы поступят из Германии. Мы оценим с ним возможные стратегии и ответы на базе того, что получим из Германии", - заявил журналистам адвокат Лука Монтебелли после заседания суда Болоньи, который подтвердил меру об аресте гражданина Украины. Нынешнее заседание, подчеркнул адвокат, носило технический характер и рассматривало характер процедуры при задержании Кузнецова. По словам Монтебелли, следующее заседание суда 3 сентября "технически подходит" для того, чтобы принять решение о экстрадиции в ФРГ. В ожидании решения Кузнецов останется в тюрьме города Римини. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
в мире, германия, италия, россия, северный поток, северный поток — 2, nord stream 2 ag, nord stream , энергетика, природный газ, экономика, происшествия
В мире, Германия, Италия, Россия, Северный поток, Северный поток — 2, Nord Stream 2 AG, Nord Stream , Энергетика, Природный газ, Экономика, Происшествия
© OpenСергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
БОЛОНЬЯ, 22 авг - РИА Новости. Адвокат арестованного в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова заявил, что намерен изучить материалы дела из ФРГ относительно его возможной причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году.
"Посмотрим, какие документы поступят из Германии. Мы оценим с ним возможные стратегии и ответы на базе того, что получим из Германии", - заявил журналистам адвокат Лука Монтебелли после заседания суда Болоньи, который подтвердил меру об аресте гражданина Украины.
В миреГерманияИталияРоссияСеверный потокСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGNord StreamЭнергетикаПриродный газЭкономикаПроисшествия
 
 
