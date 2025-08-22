https://ria.ru/20250822/ukraina-2037058286.html

Адвокат украинца, арестованного в Италии, изучит документы из Германии

БОЛОНЬЯ, 22 авг - РИА Новости. Адвокат арестованного в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова заявил, что намерен изучить материалы дела из ФРГ относительно его возможной причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году. "Посмотрим, какие документы поступят из Германии. Мы оценим с ним возможные стратегии и ответы на базе того, что получим из Германии", - заявил журналистам адвокат Лука Монтебелли после заседания суда Болоньи, который подтвердил меру об аресте гражданина Украины. Нынешнее заседание, подчеркнул адвокат, носило технический характер и рассматривало характер процедуры при задержании Кузнецова. По словам Монтебелли, следующее заседание суда 3 сентября "технически подходит" для того, чтобы принять решение о экстрадиции в ФРГ. В ожидании решения Кузнецов останется в тюрьме города Римини. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

