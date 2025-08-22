Рейтинг@Mail.ru
"Хорошо получился": Трамп похвастался фотографией с Путиным - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 22.08.2025 (обновлено: 22:01 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/tramp-2037072236.html
"Хорошо получился": Трамп похвастался фотографией с Путиным
"Хорошо получился": Трамп похвастался фотографией с Путиным - РИА Новости, 22.08.2025
"Хорошо получился": Трамп похвастался фотографией с Путиным
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме похвастался совместной фотографией с Владимиром Путиным во время саммита на Аляске. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:17:00+03:00
2025-08-22T22:01:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037070648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbf031f19de7e331a97b739439a6d1a2.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме похвастался совместной фотографией с Владимиром Путиным во время саммита на Аляске."Думаю, это очень хорошая фотография. Я нормально получился, а он — очень хорошо", — заявил он, показывая фото представителям СМИ.Американский лидер отметил, что был очень польщен, когда получил эту фотографию.В ночь с 15 на 16 августа президенты Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.Путин, в свою очередь, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
https://ria.ru/20250822/tramp-2037066805.html
https://ria.ru/20250822/tramp-2037065373.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп показал фотографию с саммита на Аляске
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-22T21:17
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037070648_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f4a00a821956819039b26911cb7f5aab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Хорошо получился": Трамп похвастался фотографией с Путиным

Трамп похвастался фотографией с Путиным во время саммита на Аляске

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме похвастался совместной фотографией с Владимиром Путиным во время саммита на Аляске.
"Думаю, это очень хорошая фотография. Я нормально получился, а он — очень хорошо", — заявил он, показывая фото представителям СМИ.
Трамп о выходе из переговорного процесса - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине в течение двух недель
Вчера, 20:49
Американский лидер отметил, что был очень польщен, когда получил эту фотографию.
В ночь с 15 на 16 августа президенты Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
Путин, в свою очередь, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Трамп рассказал, когда прояснится ситуация с переговорами по Украине
Вчера, 20:34
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала