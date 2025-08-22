https://ria.ru/20250822/tramp-2037072236.html

"Хорошо получился": Трамп похвастался фотографией с Путиным

в мире

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме похвастался совместной фотографией с Владимиром Путиным во время саммита на Аляске."Думаю, это очень хорошая фотография. Я нормально получился, а он — очень хорошо", — заявил он, показывая фото представителям СМИ.Американский лидер отметил, что был очень польщен, когда получил эту фотографию.В ночь с 15 на 16 августа президенты Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.Путин, в свою очередь, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.

