Российские войска за неделю освободили девять населенных пунктов

Российские войска за неделю освободили девять населенных пунктов - РИА Новости, 22.08.2025

Российские войска за неделю освободили девять населенных пунктов

Российские подразделения за минувшую неделю взяли под контроль девять сел в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские подразделения за минувшую неделю взяли под контроль девять сел в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.Сегодня бойцы Южной группировки войск, продвинувшись в глубину обороны противника, освободили Катериновку в Донецкой Народной Республики. Накануне под их контроль перешло село Александро-Шультино в том же регионе.В свою очередь, военнослужащие группировки "Центр" продолжали наступательные действия и в пятницу освободили в республике Владимировку и Русин Яр, а до этого в среду — Сухецкое и Панковку.В субботу военнослужащие "Запада" решительными действиями освободили село Колодези в ДНР. В тот же день бойцы "Востока" взяли под свой контроль Вороное в Днепропетровской области, а позднее там же 20 августа — Новогеоргиевку.

