Рейтинг@Mail.ru
Российские войска за неделю освободили девять населенных пунктов - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 22.08.2025 (обновлено: 17:25 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/svo-2036979855.html
Российские войска за неделю освободили девять населенных пунктов
Российские войска за неделю освободили девять населенных пунктов - РИА Новости, 22.08.2025
Российские войска за неделю освободили девять населенных пунктов
Российские подразделения за минувшую неделю взяли под контроль девять сел в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:13:00+03:00
2025-08-22T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031964545_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_ec540e107c29afaecef29e4dee2ce422.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские подразделения за минувшую неделю взяли под контроль девять сел в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.Сегодня бойцы Южной группировки войск, продвинувшись в глубину обороны противника, освободили Катериновку в Донецкой Народной Республики. Накануне под их контроль перешло село Александро-Шультино в том же регионе.В свою очередь, военнослужащие группировки "Центр" продолжали наступательные действия и в пятницу освободили в республике Владимировку и Русин Яр, а до этого в среду — Сухецкое и Панковку.В субботу военнослужащие "Запада" решительными действиями освободили село Колодези в ДНР. В тот же день бойцы "Востока" взяли под свой контроль Вороное в Днепропетровской области, а позднее там же 20 августа — Новогеоргиевку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031964545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e94dfc129aa67e9b7531b33732f7e487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, днепропетровская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска за неделю освободили девять населенных пунктов

ВС России за неделю освободили девять сел в ДНР и Днепропетровской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские подразделения за минувшую неделю взяли под контроль девять сел в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
Сегодня бойцы Южной группировки войск, продвинувшись в глубину обороны противника, освободили Катериновку в Донецкой Народной Республики. Накануне под их контроль перешло село Александро-Шультино в том же регионе.
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
В свою очередь, военнослужащие группировки "Центр" продолжали наступательные действия и в пятницу освободили в республике Владимировку и Русин Яр, а до этого в среду — Сухецкое и Панковку.
В субботу военнослужащие "Запада" решительными действиями освободили село Колодези в ДНР. В тот же день бойцы "Востока" взяли под свой контроль Вороное в Днепропетровской области, а позднее там же 20 августа — Новогеоргиевку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала