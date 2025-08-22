https://ria.ru/20250822/svo-2036950947.html

ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока"

ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока"

ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока"

Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили свыше 1600 военнослужащих ВСУ, пять танков, 25 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу... РИА Новости, 22.08.2025

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили свыше 1600 военнослужащих ВСУ, пять танков, 25 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Вороное и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что потери противника на данном направлении составили свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 25 боевых бронированных машин, 79 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них девять производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Новости

