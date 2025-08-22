https://ria.ru/20250822/svo-2036950947.html
ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 22.08.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили свыше 1600 военнослужащих ВСУ, пять танков, 25 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:13:00+03:00
2025-08-22T12:13:00+03:00
2025-08-22T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили свыше 1600 военнослужащих ВСУ, пять танков, 25 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Вороное и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что потери противника на данном направлении составили свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 25 боевых бронированных машин, 79 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них девять производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 военных в зоне действий "Востока"