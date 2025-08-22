Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 22.08.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 22.08.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили свыше 1600 военнослужащих ВСУ, пять танков, 25 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу... РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили свыше 1600 военнослужащих ВСУ, пять танков, 25 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Вороное и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что потери противника на данном направлении составили свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 25 боевых бронированных машин, 79 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них девять производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Востока"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 военных в зоне действий "Востока"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили свыше 1600 военнослужащих ВСУ, пять танков, 25 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Вороное и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что потери противника на данном направлении составили свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 25 боевых бронированных машин, 79 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них девять производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
