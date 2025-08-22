https://ria.ru/20250822/sud-2037043161.html

Адвокат назвал дату нового заседания по украинцу, арестованному в Италии

22.08.2025

БОЛОНЬЯ, 22 авг - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи может принять решение о выдаче Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток", уже на следующем заседании 3 сентября, заявил РИА Новости адвокат Кузнецова Лука Монтебелли. "До следующего заседания у судьи есть время ознакомиться с материалами, чтобы принять решение уже 3 сентября", - заявил адвокат. Он подтвердил, что суд Болоньи в пятницу оставил Кузнецова под арестом. По словам Монтебелли, у гражданина Украины в случае решения об экстрадиции остается возможность обратиться в Верховный суд с апелляцией. Адвокат добавил, что после назначения не вступал в контакт с украинскими дипломатами по делу Кузнецова. "Ко мне никто не обращался", - сказал собеседник агентства. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. После ареста Кузнецов содержался в тюрьме города Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

