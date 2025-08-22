Рейтинг@Mail.ru
Адвокат назвал дату нового заседания по украинцу, арестованному в Италии - РИА Новости, 22.08.2025
18:03 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/sud-2037043161.html
Адвокат назвал дату нового заседания по украинцу, арестованному в Италии
Адвокат назвал дату нового заседания по украинцу, арестованному в Италии - РИА Новости, 22.08.2025
Адвокат назвал дату нового заседания по украинцу, арестованному в Италии
Апелляционный суд Болоньи может принять решение о выдаче Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T18:03:00+03:00
2025-08-22T18:03:00+03:00
в мире
россия
болонья
германия
сергей кузнецов (архитектор)
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036915907_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_2d49ce722dc408a38d8a0cbbc43825d0.jpg
БОЛОНЬЯ, 22 авг - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи может принять решение о выдаче Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток", уже на следующем заседании 3 сентября, заявил РИА Новости адвокат Кузнецова Лука Монтебелли. "До следующего заседания у судьи есть время ознакомиться с материалами, чтобы принять решение уже 3 сентября", - заявил адвокат. Он подтвердил, что суд Болоньи в пятницу оставил Кузнецова под арестом. По словам Монтебелли, у гражданина Украины в случае решения об экстрадиции остается возможность обратиться в Верховный суд с апелляцией. Адвокат добавил, что после назначения не вступал в контакт с украинскими дипломатами по делу Кузнецова. "Ко мне никто не обращался", - сказал собеседник агентства. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. После ареста Кузнецов содержался в тюрьме города Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://ria.ru/20250822/potok-2036997137.html
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036996021.html
россия
болонья
германия
италия
в мире, россия, болонья, германия, сергей кузнецов (архитектор), дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, италия
В мире, Россия, Болонья, Германия, Сергей Кузнецов (архитектор), Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Италия
Адвокат назвал дату нового заседания по украинцу, арестованному в Италии

Монтебели: суд может принять решение о выдаче Кузнецова Германии 3 сентября

Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ
Фото подозреваемого по делу о подрыве Северного потока, опубликованное итальянскими СМИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ
БОЛОНЬЯ, 22 авг - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи может принять решение о выдаче Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток", уже на следующем заседании 3 сентября, заявил РИА Новости адвокат Кузнецова Лука Монтебелли.
"До следующего заседания у судьи есть время ознакомиться с материалами, чтобы принять решение уже 3 сентября", - заявил адвокат.
Он подтвердил, что суд Болоньи в пятницу оставил Кузнецова под арестом.
По словам Монтебелли, у гражданина Украины в случае решения об экстрадиции остается возможность обратиться в Верховный суд с апелляцией.
Адвокат добавил, что после назначения не вступал в контакт с украинскими дипломатами по делу Кузнецова.
"Ко мне никто не обращался", - сказал собеседник агентства.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
После ареста Кузнецов содержался в тюрьме города Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
В миреРоссияБолоньяГерманияСергей Кузнецов (архитектор)Дмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Италия
 
 
