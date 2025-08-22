https://ria.ru/20250822/sud-2037025767.html

Суд подтвердил арест украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Апелляционный суд Болоньи оставил под арестом гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии по подозрению в причастности ко взрывам на газопроводах РИА Новости, 22.08.2025

в мире

россия

германия

болонья

сергей кузнецов (архитектор)

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

РИМ, 22 авг - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи оставил под арестом гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии по подозрению в причастности ко взрывам на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, сообщило агентство Ansa по итогам завершившего заседания. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос экстрадиции Кузнецова в Германию по запросу местной прокуратуры, пройдет 3 сентября, заявило издание. После ареста Кузнецов содержался в тюрьме города Римини. Ранее Ansa писала, что в отношении запроса Германии на его выдачу итальянский суд располагает сроком в два месяца.В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

