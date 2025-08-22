Рейтинг@Mail.ru
Заседание суда в Болонье по делу о теракте на "Северных потоках" перенесли
16:14 22.08.2025
Заседание суда в Болонье по делу о теракте на "Северных потоках" перенесли
Заседание суда в Болонье по делу о теракте на "Северных потоках" перенесли
2025-08-22T16:14:00+03:00
2025-08-22T16:14:00+03:00
РИМ, 22 авг - РИА Новости. Заседание о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в связи с терактом на "Северных потоках", перенесено на несколько часов, передает агентство Ansa. По его информации, задержка объясняется необходимостью предоставить украинцу переводчика. Ранее Ansa сообщила, что заседание суда Болоньи проходит за закрытыми дверями. О небольшой задержке в два часа РИА Новости также сообщил адвокат Кузнецова. Суду предстоит вопрос о избрании меры пресечения с возможным помещении украинца в тюрьму под арест. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. После задержания украинца поместили в тюрьму города Римини.
Заседание суда в Болонье по делу о теракте на "Северных потоках" перенесли

Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ
Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ
РИМ, 22 авг - РИА Новости. Заседание о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в связи с терактом на "Северных потоках", перенесено на несколько часов, передает агентство Ansa.
По его информации, задержка объясняется необходимостью предоставить украинцу переводчика.
Ранее Ansa сообщила, что заседание суда Болоньи проходит за закрытыми дверями. О небольшой задержке в два часа РИА Новости также сообщил адвокат Кузнецова.
Суду предстоит вопрос о избрании меры пресечения с возможным помещении украинца в тюрьму под арест.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
После задержания украинца поместили в тюрьму города Римини.
