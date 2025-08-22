https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036899055.html

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР

ВС РФ нанесли удар по укрепрайону ВСУ северо-западнее Новоселовки в ДНР, уничтожили пехоту и технику противника и заняли позиции, тем самым продвинувшись вперед РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T08:10:00+03:00

2025-08-22T08:10:00+03:00

2025-08-22T08:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

северск

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg

ЛУГАНСК 22 авг - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по укрепрайону ВСУ северо-западнее Новоселовки в ДНР, уничтожили пехоту и технику противника и заняли позиции, тем самым продвинувшись вперед к северской агломерации, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ нанесли комбинированный удар по укрепрайону противника, расположенного северо-западнее населенного пункта Новоселовка в ДНР. Нанеся поражение живой силе и технике вооруженных формирований Украины, наши войска, совершив рывок, заняли лесополосу, сократив при этом межпозиционное пространство до 1,5 километров к северской агломерации", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что украинское командование, не считаясь с потерями, перебрасывает резервы в районы ожесточенных боев на этом участке фронта. В том числе отправляют неподготовленный личный состав из числа мобилизованных граждан.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

северск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, северск, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины