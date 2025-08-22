https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036899055.html
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР
ЛУГАНСК 22 авг - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по укрепрайону ВСУ северо-западнее Новоселовки в ДНР, уничтожили пехоту и технику противника и заняли позиции, тем самым продвинувшись вперед к северской агломерации, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ нанесли комбинированный удар по укрепрайону противника, расположенного северо-западнее населенного пункта Новоселовка в ДНР. Нанеся поражение живой силе и технике вооруженных формирований Украины, наши войска, совершив рывок, заняли лесополосу, сократив при этом межпозиционное пространство до 1,5 километров к северской агломерации", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что украинское командование, не считаясь с потерями, перебрасывает резервы в районы ожесточенных боев на этом участке фронта. В том числе отправляют неподготовленный личный состав из числа мобилизованных граждан.
