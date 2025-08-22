Ситников обсудил с костромскими педагогами развитие образования

https://ria.ru/20250822/sitnikov-2036976278.html

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на областной педагогической конференции обозначил перспективы развития системы образования, он обратил внимание, что сегодня во всех сферах жизни происходят масштабные изменения, и призвал педагогов к активному обсуждению развития педагогики, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Всем нам необходимо искать ответы на вопросы - как будет развиваться система образования, с какими изменениями мы будем сталкиваться и как к ним надо готовиться уже сейчас. Отмечаю, что и роль преподавателя должна изменяться. Учитель станет проводником для своих учеников в мире переизбытка информации, помогая им найти нужные данные и четко понимать, где правда, а где ложь, где можно быть свободными, а где - крайне осторожными в плане информационной гигиены. Искусственный интеллект не заменит преподавателей. Мое убеждение, что человеку в процессе обучения необходим другой человек. Учащийся может получить у преподавателя живой ответ на свой вопрос, конструктивную оценку своей работы. И это за рамками математических алгоритмов", - отметил Ситников. За последние годы в регионе сформирована прочная база, которая станет опорой для дальнейшего развития приоритетных направлений, подчеркнул глава региона. Обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора лет. За период реализации национального проекта "Образование" построено семь новых школ. Еще одна - в микрорайоне Венеция - откроется 1 сентября. В течение ближайших трех лет 37 общеобразовательных учреждений будут капитально отремонтированы. На базе школ созданы и функционируют 154 центра образования гуманитарной, естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", четыре детских технопарка "Кванториум", четыре центра "Айти-куб". Открыт областной центр для одарённых детей "Антарес", где по 70-ти программам обучаются 3 тысячи человек. Существенные изменения произошли в системе профессионального образования. По сравнению с 2024 годом в 1,5 раза увеличилось количество обучающихся по договорам о целевом обучении. Открыты 19 новых образовательных программ под потребности производств, увеличен набор для обучения востребованным в регионе специальностям. Губернатор обратил особое внимание на привлечение к работе с детьми военнослужащих, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. "Просьба в первую очередь к руководителям школ, завучам - обратите внимание на эту категорию. Эти люди выковали себя сами. У них патриотизм не в слове, а в той боевой работе, которую они выполняли. Среди них есть те, у кого есть потребность реализовывать себя в воспитательной работе. Максимально используйте эти возможности. От этих людей будет зависеть очень многое, в том числе, тот дух учебного заведения, который многие ветераны педагогического труда помнят, когда наши школы были наполнены педагогами - ветеранами Великой Отечественной войны", - отметил глава региона. Ситников обсудил с педагогами Костромской области стратегию развития образования. Отмечено, что в ближайшие годы регионом будет продолжена модернизация школьной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено подготовке молодых специалистов, поддержке педагогов в отдаленных сельских районах. В центре внимания останется цифровизация образования, расширение технических, инженерных, естественно-научных направлений обучения, поддержка профильных классов, развитие патриотического и трудового воспитания.

