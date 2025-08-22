https://ria.ru/20250822/sboy-2036955928.html
Россияне пожаловались на сбой в работе Google Meet
Пользователи Google Meet столкнулись с проблемами в работе сервиса видеоконференций, свидетельствуют данные портала Downdetector. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пользователи Google Meet столкнулись с проблемами в работе сервиса видеоконференций, свидетельствуют данные портала Downdetector.Резкий скачок жалоб был зафиксирован в период с 11:15 до 12:15 по московскому времени.В частности, 40% пользователей указали на общий сбой, 33% – на сбой в работе сайта, 22% – на сбой в работе мобильного приложения, 3% – на сбой в работе оповещений.Жалобы поступили из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Калининградской областей.
