Россияне пожаловались на сбой в работе Google Meet

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.

Пользователи Google Meet столкнулись с проблемами в работе сервиса видеоконференций, свидетельствуют данные портала Downdetector. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пользователи Google Meet столкнулись с проблемами в работе сервиса видеоконференций, свидетельствуют данные портала Downdetector.Резкий скачок жалоб был зафиксирован в период с 11:15 до 12:15 по московскому времени.В частности, 40% пользователей указали на общий сбой, 33% – на сбой в работе сайта, 22% – на сбой в работе мобильного приложения, 3% – на сбой в работе оповещений.Жалобы поступили из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Калининградской областей.

