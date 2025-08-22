https://ria.ru/20250822/roskomnadzor--2036974187.html
Роскомнадзор прокомментировал жалобы россиян на работу Google Meet
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне жалоб россиян на работу Google Meet заявил РИА Новости, что не предпринимал ограничительных мер по отношению к сервису. Ранее, около 11.30 мск, россияне стали сообщать о плохой работе сервиса, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. Чаще всего жаловались жители Смоленской, Новгородской, Ленинградской областей, Москвы, а также республики Алтай. Более трети жалоб связана с общим сбоем. "Ограничительные меры не предпринимались", - сообщили в Роскомнадзоре, комментируя жалобы пользователей в РФ на работу Google Meet. РИА Новости направило запрос в Google.
