Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов

Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов

2025-08-22T17:09:00+03:00

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов политолога Сергея Маркова*, музыканта Дмитрия Нюберга* (Qianti), проекты "Алиф ТВ"* и Tamizdatproject*, следует из соответствующей базы ведомства."Двадцать второго августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р.Д. Дугарова*, А.Б. Кордочкин*, С.А. Марков*, Д.С. Нюберг* (псевдоним Qianti – ред.), проект "Алиф ТВ"*, а также проект Tamizdatproject.org"*, - говорится в сообщении.* Внесены в реестр иноагентов.

