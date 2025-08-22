Рейтинг@Mail.ru
Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 22.08.2025 (обновлено: 17:11 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/reestr-2037026658.html
Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов
Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов - РИА Новости, 22.08.2025
Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов политолога Сергея Маркова*, музыканта Дмитрия Нюберга* (Qianti), проекты "Алиф ТВ"* и... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T17:09:00+03:00
2025-08-22T17:11:00+03:00
россия
сергей марков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106271/60/1062716077_0:0:2339:1317_1920x0_80_0_0_cc6dd8fc01a609a6a2b6885e3b7ac1dd.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов политолога Сергея Маркова*, музыканта Дмитрия Нюберга* (Qianti), проекты "Алиф ТВ"* и Tamizdatproject*, следует из соответствующей базы ведомства."Двадцать второго августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р.Д. Дугарова*, А.Б. Кордочкин*, С.А. Марков*, Д.С. Нюберг* (псевдоним Qianti – ред.), проект "Алиф ТВ"*, а также проект Tamizdatproject.org"*, - говорится в сообщении.* Внесены в реестр иноагентов.
https://ria.ru/20250811/inoagent-2034542848.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106271/60/1062716077_0:0:2339:1755_1920x0_80_0_0_8d5b416d5bf162e045aa38551d01f458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей марков, происшествия
Россия, Сергей Марков, Происшествия
Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов

Минюст внес политолога Маркова и музыканта Нюберга в реестр иноагентов

© РИА Новости / Александр Шалгин | Перейти в медиабанкСергей Марков*
Сергей Марков* - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Александр Шалгин
Перейти в медиабанк
Сергей Марков*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов политолога Сергея Маркова*, музыканта Дмитрия Нюберга* (Qianti), проекты "Алиф ТВ"* и Tamizdatproject*, следует из соответствующей базы ведомства.
"Двадцать второго августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р.Д. Дугарова*, А.Б. Кордочкин*, С.А. Марков*, Д.С. Нюберг* (псевдоним Qianti – ред.), проект "Алиф ТВ"*, а также проект Tamizdatproject.org"*, - говорится в сообщении.
* Внесены в реестр иноагентов.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Симоньян призвала исключить иноагентов из культурного пространства России
11 августа, 11:35
 
РоссияСергей МарковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала