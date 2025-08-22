https://ria.ru/20250822/reestr-2037026658.html
Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов
Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов - РИА Новости, 22.08.2025
Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов политолога Сергея Маркова*, музыканта Дмитрия Нюберга* (Qianti), проекты "Алиф ТВ"* и... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T17:09:00+03:00
2025-08-22T17:09:00+03:00
2025-08-22T17:11:00+03:00
россия
сергей марков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106271/60/1062716077_0:0:2339:1317_1920x0_80_0_0_cc6dd8fc01a609a6a2b6885e3b7ac1dd.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов политолога Сергея Маркова*, музыканта Дмитрия Нюберга* (Qianti), проекты "Алиф ТВ"* и Tamizdatproject*, следует из соответствующей базы ведомства."Двадцать второго августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р.Д. Дугарова*, А.Б. Кордочкин*, С.А. Марков*, Д.С. Нюберг* (псевдоним Qianti – ред.), проект "Алиф ТВ"*, а также проект Tamizdatproject.org"*, - говорится в сообщении.* Внесены в реестр иноагентов.
https://ria.ru/20250811/inoagent-2034542848.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106271/60/1062716077_0:0:2339:1755_1920x0_80_0_0_8d5b416d5bf162e045aa38551d01f458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей марков, происшествия
Россия, Сергей Марков, Происшествия
Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов
Минюст внес политолога Маркова и музыканта Нюберга в реестр иноагентов