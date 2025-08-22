https://ria.ru/20250822/pvo-2036884002.html

ПВО отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске

ПВО отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске - РИА Новости, 22.08.2025

ПВО отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске

Средства ПВО в течение недели после встречи на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отразили 1120 атак дронов ВСУ, следует из... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T03:20:00+03:00

2025-08-22T03:20:00+03:00

2025-08-22T03:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

аляска

воронежская область

владимир путин

дональд трамп

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_7dc9d080d1ed858583a07bad8b32a75e.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Средства ПВО в течение недели после встречи на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отразили 1120 атак дронов ВСУ, следует из подсчетов РИА Новости на основании ежедневных сводок Минобороны. С 15 августа средства ПВО сбили, в том числе, 808 БПЛА в Донецкой Народной Республике, 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской области.Кроме того, ночью 17 августа на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен украинский беспилотник. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Украинский БПЛА во вторник атаковал высоковольтное оборудование в Запорожье, вследствие этого произошло аварийное отключение электроснабжения по всей территории области. Отключение не сказалось на работе Запорожской АЭС. Утром в четверг из-за падения беспилотника оказался поврежден объект энергетики в Воронежской области, без света остались несколько сел, ряд пассажирских поездов задержали.Отражены были атаки дронов и на других направлениях.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже на Аляске 15 августа.

https://ria.ru/20250822/vsu-2036883863.html

https://ria.ru/20250821/vsu-2036866548.html

россия

аляска

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, аляска, воронежская область, владимир путин, дональд трамп, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, смоленская аэс, запорожская аэс