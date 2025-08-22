Рейтинг@Mail.ru
22.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 22.08.2025 (обновлено: 03:23 22.08.2025)
ПВО отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске
ПВО отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Средства ПВО в течение недели после встречи на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отразили 1120 атак дронов ВСУ, следует из подсчетов РИА Новости на основании ежедневных сводок Минобороны. С 15 августа средства ПВО сбили, в том числе, 808 БПЛА в Донецкой Народной Республике, 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской области.Кроме того, ночью 17 августа на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен украинский беспилотник. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Украинский БПЛА во вторник атаковал высоковольтное оборудование в Запорожье, вследствие этого произошло аварийное отключение электроснабжения по всей территории области. Отключение не сказалось на работе Запорожской АЭС. Утром в четверг из-за падения беспилотника оказался поврежден объект энергетики в Воронежской области, без света остались несколько сел, ряд пассажирских поездов задержали.Отражены были атаки дронов и на других направлениях.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже на Аляске 15 августа.
ПВО отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске

