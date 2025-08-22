Рейтинг@Mail.ru
22.08.2025
23:44 22.08.2025
Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов
Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов - РИА Новости, 22.08.2025
Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов
Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов РФ. РИА Новости, 22.08.2025
общество
россия
калининградская область
хабаровский край
владимир путин
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов РФ. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено Ольге Иванчук из Калининградской области и Наталье Николаевой из Хабаровского края. Также орденом "Родительская слава" награждены Дарья Александрова из Москвы, Мария и Виктор Белецан из ЯНАО, Сергей и Марины Большаковы из Вологодской области, Олег и Юлия Воробьевы из Иркутской области, Анна и Вадим Гаенко из Ставропольского края, Сергей и Нина Екимовы из Санкт-Петербурга, Артем и Юлия Согрины из Челябинской области, Владимир и Екатерина Тюрягины из Псковской области. Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" президент наградил семьи из 14 регионов.
общество, россия, калининградская область, хабаровский край, владимир путин
Общество, Россия, Калининградская область, Хабаровский край, Владимир Путин
Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов

Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов РФ орденом "Мать-героиня"

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов РФ.
Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено Ольге Иванчук из Калининградской области и Наталье Николаевой из Хабаровского края.
Также орденом "Родительская слава" награждены Дарья Александрова из Москвы, Мария и Виктор Белецан из ЯНАО, Сергей и Марины Большаковы из Вологодской области, Олег и Юлия Воробьевы из Иркутской области, Анна и Вадим Гаенко из Ставропольского края, Сергей и Нина Екимовы из Санкт-Петербурга, Артем и Юлия Согрины из Челябинской области, Владимир и Екатерина Тюрягины из Псковской области.
Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" президент наградил семьи из 14 регионов.
ОбществоРоссияКалининградская областьХабаровский крайВладимир Путин
 
 
