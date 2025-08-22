https://ria.ru/20250822/putin-2037095082.html

Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов

Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов - РИА Новости, 22.08.2025

Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов

Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов РФ. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов РФ. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено Ольге Иванчук из Калининградской области и Наталье Николаевой из Хабаровского края. Также орденом "Родительская слава" награждены Дарья Александрова из Москвы, Мария и Виктор Белецан из ЯНАО, Сергей и Марины Большаковы из Вологодской области, Олег и Юлия Воробьевы из Иркутской области, Анна и Вадим Гаенко из Ставропольского края, Сергей и Нина Екимовы из Санкт-Петербурга, Артем и Юлия Согрины из Челябинской области, Владимир и Екатерина Тюрягины из Псковской области. Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" президент наградил семьи из 14 регионов.

