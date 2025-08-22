https://ria.ru/20250822/putin-2037095082.html
Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов
Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов - РИА Новости, 22.08.2025
Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов
Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов РФ. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:44:00+03:00
2025-08-22T23:44:00+03:00
2025-08-22T23:44:00+03:00
общество
россия
калининградская область
хабаровский край
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019404138_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_cac5a92748abd25ac87fbcf372734d72.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов РФ. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено Ольге Иванчук из Калининградской области и Наталье Николаевой из Хабаровского края. Также орденом "Родительская слава" награждены Дарья Александрова из Москвы, Мария и Виктор Белецан из ЯНАО, Сергей и Марины Большаковы из Вологодской области, Олег и Юлия Воробьевы из Иркутской области, Анна и Вадим Гаенко из Ставропольского края, Сергей и Нина Екимовы из Санкт-Петербурга, Артем и Юлия Согрины из Челябинской области, Владимир и Екатерина Тюрягины из Псковской области. Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" президент наградил семьи из 14 регионов.
https://ria.ru/20250822/semja-2036948217.html
россия
калининградская область
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019404138_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_5c0df04eaee9375cc2af41575dfe836b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, калининградская область, хабаровский край, владимир путин
Общество, Россия, Калининградская область, Хабаровский край, Владимир Путин
Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов
Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов РФ орденом "Мать-героиня"