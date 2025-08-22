https://ria.ru/20250822/putin-2037093997.html

Путин встретил земляка в Сарове

Путин встретил земляка в Сарове - РИА Новости, 22.08.2025

Путин встретил земляка в Сарове

Президент РФ Владимир Путин встретил земляка из Ленинградской области в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли в Сарове, в ответ на волнение... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T23:37:00+03:00

2025-08-22T23:37:00+03:00

2025-08-22T23:37:00+03:00

россия

саров

ленинградская область

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087849_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_a8709094e474e4052299dbd9debebccd.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретил земляка из Ленинградской области в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли в Сарове, в ответ на волнение собеседника глава государства пошутил о том, что они "земляки" и предложил общаться "попроще". Ранее президент прибыл в Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома". В ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли к президенту обратился представитель мирного атома Владимир Крюков, работающий на Ленинградской станции, он подчеркнул, что для него "немного волнительно" общаться с главой государства, отметив, что это "большая честь". "Мы с вами земляки, попроще", - пошутил Путин в разговоре с Крюковым. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

https://ria.ru/20250822/putin-2037093842.html

россия

саров

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саров, ленинградская область, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"