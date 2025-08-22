https://ria.ru/20250822/putin-2037093997.html
Путин встретил земляка в Сарове
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретил земляка из Ленинградской области в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли в Сарове, в ответ на волнение собеседника глава государства пошутил о том, что они "земляки" и предложил общаться "попроще". Ранее президент прибыл в Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома". В ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли к президенту обратился представитель мирного атома Владимир Крюков, работающий на Ленинградской станции, он подчеркнул, что для него "немного волнительно" общаться с главой государства, отметив, что это "большая честь". "Мы с вами земляки, попроще", - пошутил Путин в разговоре с Крюковым. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
