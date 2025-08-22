https://ria.ru/20250822/putin-2037080572.html
Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли
22.08.2025
Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли
Президент России Владимир Путин поблагодарил первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета госкорпорации... РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергея Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности. "Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация "Росатом". Вот Сергей Владиленович (Кириенко - ред.) занимался как раз её созданием. Спасибо, Сергей Владиленович", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Он отметил, что решение о создании госкорпорации задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли уже в 21 веке.
