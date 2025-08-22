Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/putin-2037080572.html
Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли
Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли - РИА Новости, 22.08.2025
Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли
Президент России Владимир Путин поблагодарил первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета госкорпорации... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:19:00+03:00
2025-08-22T22:19:00+03:00
россия
владимир путин
сергей кириенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565240990_0:360:2931:2009_1920x0_80_0_0_b04d04943fda0de27af012a50c836f66.jpg
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергея Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности. "Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация "Росатом". Вот Сергей Владиленович (Кириенко - ред.) занимался как раз её созданием. Спасибо, Сергей Владиленович", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Он отметил, что решение о создании госкорпорации задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли уже в 21 веке.
https://ria.ru/20250821/kirienko-2036659920.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565240990_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_12d10bb26dd1f097d6de1572a2d69527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей кириенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли

Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Сергей Кириенко
Президент РФ Владимир Путин и Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергея Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности.
"Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация "Росатом". Вот Сергей Владиленович (Кириенко - ред.) занимался как раз её созданием. Спасибо, Сергей Владиленович", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Он отметил, что решение о создании госкорпорации задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли уже в 21 веке.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Кириенко назвал людей главным богатством атомной отрасли
21 августа, 10:23
 
РоссияВладимир ПутинСергей КириенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала