Путин назвал "Росатом" авангардом внедрения передовых технологий

Путин назвал "Росатом" авангардом внедрения передовых технологий - РИА Новости, 22.08.2025

Путин назвал "Росатом" авангардом внедрения передовых технологий

Путин назвал "Росатом" авангардом внедрения передовых технологий

2025-08-22T21:46:00+03:00

2025-08-22T21:46:00+03:00

2025-08-22T21:55:00+03:00

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" находится в авангарде внедрения передовых технологий, заявил президент России Владимир Путин."Благодаря вам (российские атомщики) и вашим коллегам "Росатом" находится в авангарде создания и внедрения передовых технологий в реализации крупных инфраструктурных проектов, таких, в том числе, как Северный морской путь, который станет частью трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

