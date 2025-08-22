Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал "Росатом" авангардом внедрения передовых технологий
21:46 22.08.2025
Путин назвал "Росатом" авангардом внедрения передовых технологий
Госкорпорация "Росатом" находится в авангарде внедрения передовых технологий, заявил президент России Владимир Путин.
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" находится в авангарде внедрения передовых технологий, заявил президент России Владимир Путин."Благодаря вам (российские атомщики) и вашим коллегам "Росатом" находится в авангарде создания и внедрения передовых технологий в реализации крупных инфраструктурных проектов, таких, в том числе, как Северный морской путь, который станет частью трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" находится в авангарде внедрения передовых технологий, заявил президент России Владимир Путин.
"Благодаря вам (российские атомщики) и вашим коллегам "Росатом" находится в авангарде создания и внедрения передовых технологий в реализации крупных инфраструктурных проектов, таких, в том числе, как Северный морской путь, который станет частью трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
