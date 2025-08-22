https://ria.ru/20250822/putin-2037072413.html

Лихачев вручил Путину альбом, посвященный поездкам в Саров

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев, проводя экскурсию по выставке о будущем научных центров в закрытых городах, вручил президенту РФ Владимиру Путину памятный красочный альбом, посвященный поездкам главы государства в Саров. Российский лидер неоднократно приезжал в этот закрытый город атомщиков. Путин посещал Саров в 2003, 2009, 2014, 2020 и 2023 годах. Темно-синий кожаный переплет альбома украшен цитатой самого Путина: "Медведь тайги своей никому не отдаст". Хозяин тайги и изображен на обложке: медведь находится в центре стилизованного атома, становясь его символическим ядром. Организаторы выставки, среди которых был и глава "Росатома", тепло поблагодарили президента за его усилия по возрождению атомной промышленности с 2000-х годов. "Сергей Владиленович (Кириенко - ред.) занимался созданием госкорпорации ("Росатом")", - заметил Путин, оборачиваясь к сопровождающему его первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко (возглавлял "Росатом" в 2005-2016 годах).

