22.08.2025

Лихачев вручил Путину альбом, посвященный поездкам в Саров
21:19 22.08.2025
Лихачев вручил Путину альбом, посвященный поездкам в Саров
Лихачев вручил Путину альбом, посвященный поездкам в Саров
2025-08-22T21:19:00+03:00
2025-08-22T21:19:00+03:00
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев, проводя экскурсию по выставке о будущем научных центров в закрытых городах, вручил президенту РФ Владимиру Путину памятный красочный альбом, посвященный поездкам главы государства в Саров. Российский лидер неоднократно приезжал в этот закрытый город атомщиков. Путин посещал Саров в 2003, 2009, 2014, 2020 и 2023 годах. Темно-синий кожаный переплет альбома украшен цитатой самого Путина: "Медведь тайги своей никому не отдаст". Хозяин тайги и изображен на обложке: медведь находится в центре стилизованного атома, становясь его символическим ядром. Организаторы выставки, среди которых был и глава "Росатома", тепло поблагодарили президента за его усилия по возрождению атомной промышленности с 2000-х годов. "Сергей Владиленович (Кириенко - ред.) занимался созданием госкорпорации ("Росатом")", - заметил Путин, оборачиваясь к сопровождающему его первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко (возглавлял "Росатом" в 2005-2016 годах).
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев, проводя экскурсию по выставке о будущем научных центров в закрытых городах, вручил президенту РФ Владимиру Путину памятный красочный альбом, посвященный поездкам главы государства в Саров.
Российский лидер неоднократно приезжал в этот закрытый город атомщиков. Путин посещал Саров в 2003, 2009, 2014, 2020 и 2023 годах.
Темно-синий кожаный переплет альбома украшен цитатой самого Путина: "Медведь тайги своей никому не отдаст". Хозяин тайги и изображен на обложке: медведь находится в центре стилизованного атома, становясь его символическим ядром.
Организаторы выставки, среди которых был и глава "Росатома", тепло поблагодарили президента за его усилия по возрождению атомной промышленности с 2000-х годов.
"Сергей Владиленович (Кириенко - ред.) занимался созданием госкорпорации ("Росатом")", - заметил Путин, оборачиваясь к сопровождающему его первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко (возглавлял "Росатом" в 2005-2016 годах).
