https://ria.ru/20250822/putin-2037072413.html
Лихачев вручил Путину альбом, посвященный поездкам в Саров
Лихачев вручил Путину альбом, посвященный поездкам в Саров - РИА Новости, 22.08.2025
Лихачев вручил Путину альбом, посвященный поездкам в Саров
Глава "Росатома" Алексей Лихачев, проводя экскурсию по выставке о будущем научных центров в закрытых городах, вручил президенту РФ Владимиру Путину памятный... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:19:00+03:00
2025-08-22T21:19:00+03:00
2025-08-22T21:19:00+03:00
саров
россия
владимир путин
сергей кириенко
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978168626_0:102:1881:1160_1920x0_80_0_0_a4235a2ee2ced6db7195968cc4f95944.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев, проводя экскурсию по выставке о будущем научных центров в закрытых городах, вручил президенту РФ Владимиру Путину памятный красочный альбом, посвященный поездкам главы государства в Саров. Российский лидер неоднократно приезжал в этот закрытый город атомщиков. Путин посещал Саров в 2003, 2009, 2014, 2020 и 2023 годах. Темно-синий кожаный переплет альбома украшен цитатой самого Путина: "Медведь тайги своей никому не отдаст". Хозяин тайги и изображен на обложке: медведь находится в центре стилизованного атома, становясь его символическим ядром. Организаторы выставки, среди которых был и глава "Росатома", тепло поблагодарили президента за его усилия по возрождению атомной промышленности с 2000-х годов. "Сергей Владиленович (Кириенко - ред.) занимался созданием госкорпорации ("Росатом")", - заметил Путин, оборачиваясь к сопровождающему его первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко (возглавлял "Росатом" в 2005-2016 годах).
https://ria.ru/20250306/belousov-2003472391.html
саров
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978168626_145:0:1692:1160_1920x0_80_0_0_0c27fffb452489d31ec8d3aff8d3dbd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саров, россия, владимир путин, сергей кириенко, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Саров, Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
Лихачев вручил Путину альбом, посвященный поездкам в Саров
Лихачев вручил Путину памятный альбом, посвященный поездкам президента в Саров