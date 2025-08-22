Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/putin-2036918251.html
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 22.08.2025
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Абсолютное большинство (79,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,5% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T10:22:00+03:00
2025-08-22T10:22:00+03:00
владимир путин
михаил мишустин
россия
вциом
госдума рф
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство (79,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,5% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Восемь из десяти (79,2%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие президенту выразили 15,9% россиян. Одобряют деятельность Путина 76,5% граждан РФ, не одобряют - 14,2%. Работу правительства России положительно оценили 51% опрошенных, а отрицательно - 19%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,1% респондентов, 18,2% ответили, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,7% россиян назвали "Единую Россию", 10,5% - ЛДПР, 9,3% - КПРФ, 7,8% - партию "Новые люди", 4,2% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,7% граждан РФ указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 11 по 17 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
https://ria.ru/20250822/putin-2036913395.html
https://ria.ru/20250801/tramp-2032917993.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, михаил мишустин, россия, вциом, госдума рф, единая россия, общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

ВЦИОМ: 76,5% россиян одобряют работу Путина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство (79,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,5% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Восемь из десяти (79,2%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие президенту выразили 15,9% россиян. Одобряют деятельность Путина 76,5% граждан РФ, не одобряют - 14,2%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Вчера, 09:59
Работу правительства России положительно оценили 51% опрошенных, а отрицательно - 19%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,1% респондентов, 18,2% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,7% россиян назвали "Единую Россию", 10,5% - ЛДПР, 9,3% - КПРФ, 7,8% - партию "Новые люди", 4,2% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,7% граждан РФ указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 11 по 17 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Опрос показал отношение американцев к Трампу
1 августа, 21:24
 
Владимир ПутинМихаил МишустинРоссияВЦИОМГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала