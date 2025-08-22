https://ria.ru/20250822/putin-2036918251.html
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство (79,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,5% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Восемь из десяти (79,2%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие президенту выразили 15,9% россиян. Одобряют деятельность Путина 76,5% граждан РФ, не одобряют - 14,2%. Работу правительства России положительно оценили 51% опрошенных, а отрицательно - 19%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,1% респондентов, 18,2% ответили, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,7% россиян назвали "Единую Россию", 10,5% - ЛДПР, 9,3% - КПРФ, 7,8% - партию "Новые люди", 4,2% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,7% граждан РФ указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 11 по 17 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
