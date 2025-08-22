https://ria.ru/20250822/putin-2036918251.html

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 22.08.2025

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Абсолютное большинство (79,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,5% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T10:22:00+03:00

2025-08-22T10:22:00+03:00

2025-08-22T10:22:00+03:00

владимир путин

михаил мишустин

россия

вциом

госдума рф

единая россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство (79,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,5% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Восемь из десяти (79,2%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие президенту выразили 15,9% россиян. Одобряют деятельность Путина 76,5% граждан РФ, не одобряют - 14,2%. Работу правительства России положительно оценили 51% опрошенных, а отрицательно - 19%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,1% респондентов, 18,2% ответили, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,7% россиян назвали "Единую Россию", 10,5% - ЛДПР, 9,3% - КПРФ, 7,8% - партию "Новые люди", 4,2% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,7% граждан РФ указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 11 по 17 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.

https://ria.ru/20250822/putin-2036913395.html

https://ria.ru/20250801/tramp-2032917993.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, михаил мишустин, россия, вциом, госдума рф, единая россия, общество