Вагенкнехт призвала поднять вопрос о компенсациях за "Северный потоки"
15:23 22.08.2025
Вагенкнехт призвала поднять вопрос о компенсациях за "Северный потоки"
Вагенкнехт призвала поднять вопрос о компенсациях за "Северный потоки"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала поднять вопрос о компенсациях за диверсию на газопроводах "Северный поток", если подозрения в причастности Украины подтвердятся. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, арестованного украинца зовут Сергей Кузнецов. "Если окажется правдой, что Украина замешана в атаках на "Северный поток", насколько же нелепо отправлять миллиарды в виде оружия и денег стране, которая разрушает нашу важнейшую энергетическую инфраструктуру? Правительство ФРГ должно наконец прояснить обстоятельства произошедшего и потребовать от Зеленского отчета. Если подозрения в причастности Украины подтвердятся, вопрос о компенсациях также должен быть вынесен на обсуждение! И мы должны наконец выступить за ремонт и восстановление "Северного потока" и вновь импортировать конкурентоспособный российский газ, а не продолжать покупать дорогой фрекинговый газ у США",- написала Вагенкнехт в соцсети X. По словам политика, арест украинца вызывает больше вопросов, чем дает ответов, так как совершенно абсурдно думать, что арестованный и его предполагаемые сообщники действовали без поддержки украинского руководства и на тот момент правительства США под руководством Джо Байдена. "Это скандал, что даже спустя почти три года обстоятельства этого террористического акта все еще по-настоящему не раскрыты. Недавние события в деле "Северного потока" делают призыв ССВ к созданию комиссии по расследованию еще более актуальным! " - добавила Вагенкнехт. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Вагенкнехт призвала поднять вопрос о компенсациях за "Северный потоки"

Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала поднять вопрос о компенсациях за диверсию на газопроводах "Северный поток", если подозрения в причастности Украины подтвердятся.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, арестованного украинца зовут Сергей Кузнецов.
"Если окажется правдой, что Украина замешана в атаках на "Северный поток", насколько же нелепо отправлять миллиарды в виде оружия и денег стране, которая разрушает нашу важнейшую энергетическую инфраструктуру? Правительство ФРГ должно наконец прояснить обстоятельства произошедшего и потребовать от Зеленского отчета. Если подозрения в причастности Украины подтвердятся, вопрос о компенсациях также должен быть вынесен на обсуждение! И мы должны наконец выступить за ремонт и восстановление "Северного потока" и вновь импортировать конкурентоспособный российский газ, а не продолжать покупать дорогой фрекинговый газ у США",- написала Вагенкнехт в соцсети X.
По словам политика, арест украинца вызывает больше вопросов, чем дает ответов, так как совершенно абсурдно думать, что арестованный и его предполагаемые сообщники действовали без поддержки украинского руководства и на тот момент правительства США под руководством Джо Байдена.
"Это скандал, что даже спустя почти три года обстоятельства этого террористического акта все еще по-настоящему не раскрыты. Недавние события в деле "Северного потока" делают призыв ССВ к созданию комиссии по расследованию еще более актуальным! " - добавила Вагенкнехт.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
