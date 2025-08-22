https://ria.ru/20250822/poezda-2036905137.html
Восемь пассажирских поездов в направлении Крыма задерживаются
2025-08-22T09:18:00+03:00
2025-08-22T09:18:00+03:00
2025-08-22T09:27:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно составляет восемь составов, причины задержки не уточняются, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 09.00 мск: в Крым: №28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №168 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час", - говорится в сообщении.Уточняется, что из Крыма задерживаются пять поездов: №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1 час, № 178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1 час, а также №92 Севастополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа."Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании.
