Восемь пассажирских поездов в направлении Крыма задерживаются
09:18 22.08.2025 (обновлено: 09:27 22.08.2025)
Восемь пассажирских поездов в направлении Крыма задерживаются
республика крым
общество
москва
симферополь
гранд сервис экспресс
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно составляет восемь составов, причины задержки не уточняются, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 09.00 мск: в Крым: №28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №168 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час", - говорится в сообщении.Уточняется, что из Крыма задерживаются пять поездов: №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1 час, № 178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1 час, а также №92 Севастополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа."Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании.
республика крым, общество, москва, симферополь, гранд сервис экспресс
Республика Крым, Общество, Москва, Симферополь, Гранд Сервис Экспресс
Восемь пассажирских поездов в направлении Крыма задерживаются

Восемь пассажирских поездов в направлении Крыма задерживаются в пути следования

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно составляет восемь составов, причины задержки не уточняются, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 09.00 мск: в Крым: №28 МоскваСимферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №168 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из Крыма задерживаются пять поездов: №008 СевастопольСанкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1 час, № 178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1 час, а также №92 Севастополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании.
Республика Крым Общество Москва Симферополь Гранд Сервис Экспресс
 
 
