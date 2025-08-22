https://ria.ru/20250822/poezda-2036905137.html

Восемь пассажирских поездов в направлении Крыма задерживаются

Восемь пассажирских поездов в направлении Крыма задерживаются - РИА Новости, 22.08.2025

Восемь пассажирских поездов в направлении Крыма задерживаются

Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно составляет восемь составов, причины задержки не уточняются,... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T09:18:00+03:00

2025-08-22T09:18:00+03:00

2025-08-22T09:27:00+03:00

республика крым

общество

москва

симферополь

гранд сервис экспресс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049182_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_a517acc698d5473715d87ab8acad8ea5.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число задержанных в пути следования пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно составляет восемь составов, причины задержки не уточняются, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 09.00 мск: в Крым: №28 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа, №168 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час", - говорится в сообщении.Уточняется, что из Крыма задерживаются пять поездов: №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа, №174 Евпатория – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1 час, № 178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1 час, а также №92 Севастополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа."Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании.

https://ria.ru/20250822/rossijane-2036884643.html

https://ria.ru/20250822/rzhd-2036901422.html

республика крым

москва

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, общество, москва, симферополь, гранд сервис экспресс