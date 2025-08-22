Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане ленинградской блокаднице вручили медаль в честь юбилея Победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22.08.2025
В Узбекистане ленинградской блокаднице вручили медаль в честь юбилея Победы
В Узбекистане ленинградской блокаднице вручили медаль в честь юбилея Победы - РИА Новости, 22.08.2025
В Узбекистане ленинградской блокаднице вручили медаль в честь юбилея Победы
Жительница блокадного Ленинграда Зинаида Козырева, переехавшая в Узбекистан, получила юбилейную медаль в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба посольства РИА Новости, 22.08.2025
80-летие победы в великой отечественной войне
ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Жительница блокадного Ленинграда Зинаида Козырева, переехавшая в Узбекистан, получила юбилейную медаль в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба посольства России в республике. По данным пресс-службы, посольство продолжает вручать юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам в Узбекистане. "Сегодня сотрудники посольства России вручили медаль … жительнице блокадного Ленинграда Зинаиде Ивановне Козыревой", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии. Годы блокады Козырева провела в детском доме, а затем переехала в Ташкент к тете, которая со временем стала ее опекуном, уточнили в посольстве. "В годы войны Узбекистан встретил, обогрел, спас от голода и смерти более 1,5 миллиона эвакуированных, среди которых 250 тысяч детей", - напомнили в пресс-службе. В Узбекистане в настоящее время проживают около 80 участников войны и более 3 тысяч работников трудового фронта. На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тысяч солдат из этой республики, воевавших под Ленинградом.
В Узбекистане ленинградской блокаднице вручили медаль в честь юбилея Победы

Переехавшая в Узбекистан блокадница получила медаль в честь 80-летия Победы

ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Жительница блокадного Ленинграда Зинаида Козырева, переехавшая в Узбекистан, получила юбилейную медаль в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба посольства России в республике.
По данным пресс-службы, посольство продолжает вручать юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам в Узбекистане.
"Сегодня сотрудники посольства России вручили медаль … жительнице блокадного Ленинграда Зинаиде Ивановне Козыревой", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.
Годы блокады Козырева провела в детском доме, а затем переехала в Ташкент к тете, которая со временем стала ее опекуном, уточнили в посольстве.
"В годы войны Узбекистан встретил, обогрел, спас от голода и смерти более 1,5 миллиона эвакуированных, среди которых 250 тысяч детей", - напомнили в пресс-службе.
В Узбекистане в настоящее время проживают около 80 участников войны и более 3 тысяч работников трудового фронта. На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тысяч солдат из этой республики, воевавших под Ленинградом.
Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана
6 апреля, 09:36
Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана
6 апреля, 09:36
 
