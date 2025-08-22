https://ria.ru/20250822/paraplanerist-2036960143.html
В Ленинградской области разбился парапланерист
В Ленинградской области разбился парапланерист
ленинградская область
всеволожский район
северо-западная транспортная прокуратура
происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Проверка проводится после смерти парапланериста в Ленинградской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, вечером 21 августа 2025 года при выполнении частного полета во Всеволожском районе парапланерист получил смертельные травмы", - говорится в сообщении. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного транспорта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
