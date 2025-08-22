Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области разбился парапланерист - РИА Новости, 22.08.2025
12:58 22.08.2025 (обновлено: 13:25 22.08.2025)
В Ленинградской области разбился парапланерист
Проверка проводится после смерти парапланериста в Ленинградской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Проверка проводится после смерти парапланериста в Ленинградской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, вечером 21 августа 2025 года при выполнении частного полета во Всеволожском районе парапланерист получил смертельные травмы", - говорится в сообщении. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного транспорта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ленинградская область, всеволожский район, северо-западная транспортная прокуратура, происшествия
Ленинградская область, Всеволожский район, Северо-Западная транспортная прокуратура, Происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Проверка проводится после смерти парапланериста в Ленинградской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, вечером 21 августа 2025 года при выполнении частного полета во Всеволожском районе парапланерист получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного транспорта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
