Ozon назвал срок нормализации процессов отправки и доставки товаров
Ozon планирует вернуться к привычным срокам отправки и доставки течение 6-7 дней
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Маркетплейс Ozon планирует вернуться к привычным срокам отправки и доставки товаров в Москве и Санкт-Петербурге в течение 6-7 дней, на текущий момент по-прежнему сохраняются задержки при приеме товаров продавцов на 5 из 38 складов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В течение 6-7 дней компания планирует вернуться к привычным срокам отправки и доставки товаров - для этого уже реализован целый комплекс действий: оптимизация маршрутов, перераспределение заказов на менее загруженные склады", - отметили в компании.
"Задержки при приеме товаров продавцов пока сохраняются на 5 из 38 складов компании в Московской области и Санкт-Петербурге. Задержки коснулись небольшой части партнеров - 85% поставок продавцов в обеих столицах по-прежнему принимаются в течение часа", - добавили там.
В компании уточнили, что клиентам, чьи заказы сильно задержались, в ближайшее время будут начислены баллы для покупок.
Компания отметила, что активно работает над разрешением ситуации. Так, на логистические объекты для оперативной приемки и отгрузки выведен дополнительный персонал, в Москве для продавцов организованы дополнительные точки сдачи товаров, которые позволят отгружаться оперативно.
В среду в ряде Telegram-каналов появилась информация, что склады Ozon в Санкт-Петербурге, Москве и других городах переполнены, а продавцы несут убытки из-за массовых отказов покупателей. Позже маркетплейс сообщил РИА Новости, что массовых проблем в работе складов Ozon нет, ситуация скоро стабилизируется.