В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

