Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/ogranicheniya-2036881942.html
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 22.08.2025
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T02:26:00+03:00
2025-08-22T02:26:00+03:00
волгоград
саратов
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938285364_0:343:3029:2047_1920x0_80_0_0_44c95188040789abc6bba154d0b2512b.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250821/ogranicheniya-2036636763.html
волгоград
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938285364_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_8a1a52d2b3130b4959d55e455dfb603f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, саратов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Саратов, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Волгоград
Международный аэропорт Волгоград - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Волгоград . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на полеты
Вчера, 07:01
 
ВолгоградСаратовАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала