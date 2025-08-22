Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало о работе по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе - РИА Новости, 22.08.2025
10:33 22.08.2025
МЧС рассказало о работе по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе
Свыше 1089 километров береговой линии очищено, в том числе повторно, после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили журналистам в МЧС России. РИА Новости, 22.08.2025
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Свыше 1089 километров береговой линии очищено, в том числе повторно, после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили журналистам в МЧС России. "С начала работ очищено более 1089 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано 181,031 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в 10 специализированных организаций более 180,178 тысячи тонн загрязнённого песка и грунта. Производятся работы по утилизации загрязненного грунта", - говорится в сообщении. В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района, по данным министерства, сводные водолазные группировки ведут работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 18 548 спусков. "С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано более 9361 тысячи квадратных метров дна акватории. Собрано 19 858 мешков с нефтесодержащими отходами", - добавили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
МЧС: после ЧП в Керченском проливе очистили более 1089 км береговой линии

КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Свыше 1089 километров береговой линии очищено, в том числе повторно, после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили журналистам в МЧС России.
"С начала работ очищено более 1089 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано 181,031 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в 10 специализированных организаций более 180,178 тысячи тонн загрязнённого песка и грунта. Производятся работы по утилизации загрязненного грунта", - говорится в сообщении.
В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района, по данным министерства, сводные водолазные группировки ведут работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 18 548 спусков.
"С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано более 9361 тысячи квадратных метров дна акватории. Собрано 19 858 мешков с нефтесодержащими отходами", - добавили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
