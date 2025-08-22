https://ria.ru/20250822/marochko-2036890995.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском

Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском

2025-08-22
Российские войска заняли новые позиции на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Российские войска заняли новые позиции на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Северо-восточнее населенного пункта Кондрашовка Харьковской области наши войска продвинулись по направлению Малой Шапковки и заняли часть украинских позиций в лесополосе", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что в районе Тищенковки под огневой контроль взят участок трассы протяженностью в 1 километр. Также есть небольшое продвижение по направлению Кучеровки и Петропавловки.

харьковская область

2025

харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф