Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском
Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском - РИА Новости, 22.08.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском
Российские войска заняли новые позиции на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T06:10:00+03:00
2025-08-22T06:10:00+03:00
2025-08-22T06:10:00+03:00
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Российские войска заняли новые позиции на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Северо-восточнее населенного пункта Кондрашовка Харьковской области наши войска продвинулись по направлению Малой Шапковки и заняли часть украинских позиций в лесополосе", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что в районе Тищенковки под огневой контроль взят участок трассы протяженностью в 1 километр. Также есть небольшое продвижение по направлению Кучеровки и Петропавловки.
