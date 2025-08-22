Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 22.08.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском
Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском - РИА Новости, 22.08.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском
Российские войска заняли новые позиции на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Российские войска заняли новые позиции на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Северо-восточнее населенного пункта Кондрашовка Харьковской области наши войска продвинулись по направлению Малой Шапковки и заняли часть украинских позиций в лесополосе", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что в районе Тищенковки под огневой контроль взят участок трассы протяженностью в 1 километр. Также есть небольшое продвижение по направлению Кучеровки и Петропавловки.
харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском

Марочко: ВС РФ забрали часть украинских позиций под Купянском

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Российские войска заняли новые позиции на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Северо-восточнее населенного пункта Кондрашовка Харьковской области наши войска продвинулись по направлению Малой Шапковки и заняли часть украинских позиций в лесополосе", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко отметил, что в районе Тищенковки под огневой контроль взят участок трассы протяженностью в 1 километр. Также есть небольшое продвижение по направлению Кучеровки и Петропавловки.
Специальная военная операция на Украине
Харьковская область
Андрей Марочко
Вооруженные силы РФ
 
 
