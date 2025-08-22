https://ria.ru/20250822/kuznetsov-2037024493.html

СМИ: фигурант дела о подрыве "Северных потоков" отказался от экстрадиции

СМИ: фигурант дела о подрыве "Северных потоков" отказался от экстрадиции - РИА Новости, 22.08.2025

СМИ: фигурант дела о подрыве "Северных потоков" отказался от экстрадиции

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии в связи с причастностью к теракту на "Северных потоках", отказался от добровольной экстрадиции в... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T16:59:00+03:00

2025-08-22T16:59:00+03:00

2025-08-22T17:00:00+03:00

сергей кузнецов (архитектор)

германия

украина

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036915907_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_2d49ce722dc408a38d8a0cbbc43825d0.jpg

РИМ, 22 авг - РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии в связи с причастностью к теракту на "Северных потоках", отказался от добровольной экстрадиции в Германии на суде в Болонье, суд должен подтвердить ему меру пресечения в виде ареста, сообщило информагентство Ansa. По сообщению издания, Кузнецов на заседании заявил, что в период совершения теракта находился на родине, и "дистанцировался" от обвинений, заявив, что хочет ознакомиться с ними на родном языке. Объявление решения ожидается в ближайшее время. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029988000.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2021177835.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей кузнецов (архитектор), германия, украина, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, россия, в мире