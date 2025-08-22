https://ria.ru/20250822/kuznetsov-2037024493.html
СМИ: фигурант дела о подрыве "Северных потоков" отказался от экстрадиции
РИМ, 22 авг - РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии в связи с причастностью к теракту на "Северных потоках", отказался от добровольной экстрадиции в Германии на суде в Болонье, суд должен подтвердить ему меру пресечения в виде ареста, сообщило информагентство Ansa. По сообщению издания, Кузнецов на заседании заявил, что в период совершения теракта находился на родине, и "дистанцировался" от обвинений, заявив, что хочет ознакомиться с ними на родном языке. Объявление решения ожидается в ближайшее время. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
