СМИ: фигурант дела о подрыве "Северных потоков" отказался от экстрадиции - РИА Новости, 22.08.2025
16:59 22.08.2025 (обновлено: 17:00 22.08.2025)
СМИ: фигурант дела о подрыве "Северных потоков" отказался от экстрадиции
сергей кузнецов (архитектор)
германия
украина
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
россия
РИМ, 22 авг - РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии в связи с причастностью к теракту на "Северных потоках", отказался от добровольной экстрадиции в Германии на суде в Болонье, суд должен подтвердить ему меру пресечения в виде ареста, сообщило информагентство Ansa. По сообщению издания, Кузнецов на заседании заявил, что в период совершения теракта находился на родине, и "дистанцировался" от обвинений, заявив, что хочет ознакомиться с ними на родном языке. Объявление решения ожидается в ближайшее время. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
сергей кузнецов (архитектор), германия, украина, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, россия, в мире
Сергей Кузнецов (архитектор), Германия, Украина, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Россия, В мире
Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ
Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ. Архивное фото
РИМ, 22 авг - РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии в связи с причастностью к теракту на "Северных потоках", отказался от добровольной экстрадиции в Германии на суде в Болонье, суд должен подтвердить ему меру пресечения в виде ареста, сообщило информагентство Ansa.
По сообщению издания, Кузнецов на заседании заявил, что в период совершения теракта находился на родине, и "дистанцировался" от обвинений, заявив, что хочет ознакомиться с ними на родном языке.
Объявление решения ожидается в ближайшее время.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Сергей Кузнецов (архитектор)ГерманияУкраинаДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2РоссияВ мире
 
 
