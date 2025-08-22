https://ria.ru/20250822/kuznetsov-2036991494.html

В Италии прошли обыски в отели, где жил подозреваемый украинец Кузнецов

в мире

россия

италия

римини

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

РИМ, 22 авг – РИА Новости. Итальянские карабинеры провели обыски в бунгало, где отдыхал гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к теракту на "Северных потоках", и опросили персонал гостиничного комплекса под Римини, сообщается на сайте новостного телеканала Rainews24. По данным телеканала, в ходе опроса владелец и сотрудники кемпинга заявили, что семья Кузнецова выглядела как одна из многих, приехавших из-за рубежа на каникулы на побережье Адриатического моря. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. По прибытии в кемпинг карабинеры показали персоналу фотографии, предоставленные немецкими властями, и провели операцию по задержанию украинца, получив утвердительный ответ. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

