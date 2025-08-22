https://ria.ru/20250822/krym-2036958419.html

Парламент Крыма утвердил новый гимн республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Парламент Крыма принял новый гимн республики, авторами которого стали экс-сенатор Ольга Ковитиди и поэт Илья Резник. Решение принято на внеочередной сессии крымского госсовета в пятницу, "за" единогласно проголосовали все 62 присутствующих в зале депутата. Всего комиссией рассматривалось 94 варианта гимна, поступивших на конкурс, сообщил председатель конкурсной комиссии, первый замглавы парламента Сергей Цеков. Комиссия рассмотрела варианты, которые предлагали не только крымчане, но и жители других субъектов России. Как сказал глава комиссии, работа по отбору лучших вариантов проводились "втемную" - члены комиссии не знали, чей вариант представлен на прослушивание. В результате отбора лучшим был признан вариант гимна Ольги Ковитиди и Ильи Резника. По словам Цекова, в новом варианте гимна есть слова о возращении Крыма в родную гавань и слова с герба Крыма о процветании в единстве. Новый гимн Крыма и его текст опубликованы в Telegram-канале спикера госсовета республики Владимира Константинова. Гимн Крыма, который был символом региона до принятия нового, был утвержден решением Верховной рады Автономной республики Крым в 2000 году, а после возвращения Крыма в состав России утвержден законом №13 республики Крым от 4 июня 2014 года. Текст гимна содержит 54 слова, утвержденный оркестро-хоровой вариант исполнения длится около 2 минут. Автором музыки является известный композитор Крыма Алемдар Караманов, слова написала Ольга Голубева. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

