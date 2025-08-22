https://ria.ru/20250822/kazahstan-2036980529.html

В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба"

В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025

В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба"

Транспортировка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" идет в штатном режиме без ограничений, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана,... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T14:15:00+03:00

2025-08-22T14:15:00+03:00

2025-08-22T14:15:00+03:00

экономика

словакия

казахстан

венгрия

вооруженные силы украины

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939029_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_1bf03dbe977c972a733d191893f79191.jpg

АСТАНА, 22 авг - РИА Новости. Транспортировка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" идет в штатном режиме без ограничений, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана, комментируя приостановку поставок нефти в Словакию по этой магистрали. "Согласно имеющейся информации, в настоящее время транспортировка казахстанской нефти (по указанному нефтепроводу - ред.) осуществляется в штатном режиме без ограничения приема нефти от грузоотправителей", - говорится в сообщении. В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил остановку поступления нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию 21 августа. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, и прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что угроза энергетической безопасности республики неприемлема. По данным МИД страны, атака ВСУ на "Дружбу" окажет существенное влияние на поставки нефти в республику. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.

https://ria.ru/20250822/slovakija-2036972359.html

словакия

казахстан

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, словакия, казахстан, венгрия, вооруженные силы украины, еврокомиссия