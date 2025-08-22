Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/kazahstan-2036980529.html
В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба"
В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025
В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба"
Транспортировка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" идет в штатном режиме без ограничений, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:15:00+03:00
2025-08-22T14:15:00+03:00
экономика
словакия
казахстан
венгрия
вооруженные силы украины
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939029_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_1bf03dbe977c972a733d191893f79191.jpg
АСТАНА, 22 авг - РИА Новости. Транспортировка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" идет в штатном режиме без ограничений, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана, комментируя приостановку поставок нефти в Словакию по этой магистрали. "Согласно имеющейся информации, в настоящее время транспортировка казахстанской нефти (по указанному нефтепроводу - ред.) осуществляется в штатном режиме без ограничения приема нефти от грузоотправителей", - говорится в сообщении. В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил остановку поступления нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию 21 августа. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, и прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что угроза энергетической безопасности республики неприемлема. По данным МИД страны, атака ВСУ на "Дружбу" окажет существенное влияние на поставки нефти в республику. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
https://ria.ru/20250822/slovakija-2036972359.html
словакия
казахстан
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939029_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_a71feaed3b3653c2b40a5d662cadc577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, словакия, казахстан, венгрия, вооруженные силы украины, еврокомиссия
Экономика, Словакия, Казахстан, Венгрия, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба"

Минэнерго Казахстана заявило, что транспортировка нефти по "Дружбе" идет штатно

© Getty Images / Zuzana GogovaРабочие на нефтеперерабатывающем заводе
Рабочие на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Getty Images / Zuzana Gogova
Рабочие на нефтеперерабатывающем заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 22 авг - РИА Новости. Транспортировка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" идет в штатном режиме без ограничений, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана, комментируя приостановку поставок нефти в Словакию по этой магистрали.
"Согласно имеющейся информации, в настоящее время транспортировка казахстанской нефти (по указанному нефтепроводу - ред.) осуществляется в штатном режиме без ограничения приема нефти от грузоотправителей", - говорится в сообщении.
В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил остановку поступления нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию 21 августа.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, и прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что угроза энергетической безопасности республики неприемлема. По данным МИД страны, атака ВСУ на "Дружбу" окажет существенное влияние на поставки нефти в республику. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Объект нефтепровода Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Глава Минэкономики Словакии рассказала, когда восстановят "Дружбу"
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаСловакияКазахстанВенгрияВооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала