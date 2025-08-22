https://ria.ru/20250822/kazahstan-2036980529.html
В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба"
В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025
В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба"
Транспортировка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" идет в штатном режиме без ограничений, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:15:00+03:00
2025-08-22T14:15:00+03:00
2025-08-22T14:15:00+03:00
экономика
словакия
казахстан
венгрия
вооруженные силы украины
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939029_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_1bf03dbe977c972a733d191893f79191.jpg
АСТАНА, 22 авг - РИА Новости. Транспортировка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" идет в штатном режиме без ограничений, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана, комментируя приостановку поставок нефти в Словакию по этой магистрали. "Согласно имеющейся информации, в настоящее время транспортировка казахстанской нефти (по указанному нефтепроводу - ред.) осуществляется в штатном режиме без ограничения приема нефти от грузоотправителей", - говорится в сообщении. В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил остановку поступления нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию 21 августа. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, и прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что угроза энергетической безопасности республики неприемлема. По данным МИД страны, атака ВСУ на "Дружбу" окажет существенное влияние на поставки нефти в республику. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
https://ria.ru/20250822/slovakija-2036972359.html
словакия
казахстан
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939029_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_a71feaed3b3653c2b40a5d662cadc577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, словакия, казахстан, венгрия, вооруженные силы украины, еврокомиссия
Экономика, Словакия, Казахстан, Венгрия, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
В Казахстане рассказали о работе нефтепровода "Дружба"
Минэнерго Казахстана заявило, что транспортировка нефти по "Дружбе" идет штатно