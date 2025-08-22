https://ria.ru/20250822/kamchatka-2036887929.html

Сейсмологи отмечают экстремально высокий уровень сейсмичности на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг. – РИА Новости. Уровень сейсмичности на Камчатском участке зоны субдукции остается экстремально высоким спустя почти месяц после мощного землетрясения магнитудой 8,8, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение 29 июля 2025 года (30 июля по камчатскому времени – ред.) магнитудой 8.8 сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени... Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 21 августа 2025 года) – экстремально высокий", — делятся данными ученые в своем Telegram-канале. Афтершоки продолжают ощущаться в населенных пунктах Камчатки с интенсивностью до 3-4 баллов. "Сильнейшим афтершоком за неделю стало землетрясение 21 августа 2025 года в 11.21 UTC (14.21 мск) магнитудой 5.8", — отметили в геофизической службе. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг сейсмической обстановки в регионе. После землетрясения 30 июля в Камчатском крае был введен режим ЧС природного характера, который продолжает действовать.

