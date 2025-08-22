У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

https://ria.ru/20250822/kamchatka-2036886900.html

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у восточного побережья Камчатки в пятницу. РИА Новости, 22.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у восточного побережья Камчатки в пятницу. "Время UTC: 22 августа 2025 00:52:17 (12.52 по камчатскому времени, 03.52 мск) Координаты: 51,0542 (северной широты), 157,9085 (восточной долготы)... Магнитуда: 5,0", — сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. По данным ученых, эпицентр подземного толчка располагался в 229 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана, очаг землетрясения залегал на глубине 44,4 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

