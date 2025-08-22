Рейтинг@Mail.ru
"Госуслуги" подверглись кибератаке
16:29 22.08.2025 (обновлено: 17:35 22.08.2025)
"Госуслуги" подверглись кибератаке
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Госуслуги" столкнулись с кибератакой из-за рубежа, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.&quot;Портал госуслуг работает в штатном режиме. &quot;Госуслуги&quot; с 12:00 мск 22 августа подвергаются массированной Ddos-атаке из-за рубежа&quot;, — отметили в ведомстве.Там добавили, что незначительное количество пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. "Все атаки успешно отражаются", — подчеркнули в министерстве.В Минцифры уточнили, что данные пользователей находятся под защитой. Для обеспечения безопасности госпортала выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, она способна обрабатывать миллиарды событий по кибербезопасности в сутки. Техническая поддержка и штаб мониторинга и оперативного реагирования работают круглосуточно для предотвращения и блокирования угроз.
россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги
Россия, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала "Госуслуги"
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала "Госуслуги". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Госуслуги" столкнулись с кибератакой из-за рубежа, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
«

"Портал госуслуг работает в штатном режиме. "Госуслуги" с 12:00 мск 22 августа подвергаются массированной Ddos-атаке из-за рубежа", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что незначительное количество пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика.
"Все атаки успешно отражаются", — подчеркнули в министерстве.
В Минцифры уточнили, что данные пользователей находятся под защитой. Для обеспечения безопасности госпортала выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, она способна обрабатывать миллиарды событий по кибербезопасности в сутки.
Техническая поддержка и штаб мониторинга и оперативного реагирования работают круглосуточно для предотвращения и блокирования угроз.
