https://ria.ru/20250822/gosuslugi-2037016773.html

"Госуслуги" подверглись кибератаке

"Госуслуги" подверглись кибератаке - РИА Новости, 22.08.2025

"Госуслуги" подверглись кибератаке

"Госуслуги" столкнулись с кибератакой из-за рубежа, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T16:29:00+03:00

2025-08-22T16:29:00+03:00

2025-08-22T17:35:00+03:00

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Госуслуги" столкнулись с кибератакой из-за рубежа, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале."Портал госуслуг работает в штатном режиме. "Госуслуги" с 12:00 мск 22 августа подвергаются массированной Ddos-атаке из-за рубежа", — отметили в ведомстве.Там добавили, что незначительное количество пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. "Все атаки успешно отражаются", — подчеркнули в министерстве.В Минцифры уточнили, что данные пользователей находятся под защитой. Для обеспечения безопасности госпортала выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, она способна обрабатывать миллиарды событий по кибербезопасности в сутки. Техническая поддержка и штаб мониторинга и оперативного реагирования работают круглосуточно для предотвращения и блокирования угроз.

https://ria.ru/20250815/gosuslugi-2035524084.html

https://ria.ru/20250813/gosuslugi-2034926080.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги