"Госуслуги" подверглись кибератаке
Минцифры: "Госуслуги" столкнулись с кибератакой из-за рубежа
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала "Госуслуги"
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала "Госуслуги". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Госуслуги" столкнулись с кибератакой из-за рубежа, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
«
"Портал госуслуг работает в штатном режиме. "Госуслуги" с 12:00 мск 22 августа подвергаются массированной Ddos-атаке из-за рубежа", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что незначительное количество пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика.
"Все атаки успешно отражаются", — подчеркнули в министерстве.
Россиянам рассказали об уловках мошенников на "Госуслугах"
15 августа, 14:38
В Минцифры уточнили, что данные пользователей находятся под защитой. Для обеспечения безопасности госпортала выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, она способна обрабатывать миллиарды событий по кибербезопасности в сутки.
Техническая поддержка и штаб мониторинга и оперативного реагирования работают круглосуточно для предотвращения и блокирования угроз.
В "Роскачестве" рассказали, как защитить аккаунт на "Госуслугах"
13 августа, 06:35