В ГД внесут проект о размещении флага России на документах и банкнотах
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ЛДПР внесет на рассмотрение в Госдуму проект о размещении флага России на все документы государственного образца и банкноты, заявил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. "ЛДПР сегодня в День флага России объявляет, что мы внесем на рассмотрение поправки в закон о флаге, благодаря которым наш флаг будет на всех документах государственного образца и банкнотах. И это только для новых документов, подчеркну", - сказал Слуцкий. Председатель ЛДПР заметил, что на гражданских и заграничных паспортах, на свидетельствах о рождении, на купюрах нет важнейшего символа нашей страны. "Белый, синий и красный — это цвета, с которыми неразрывно связана история и судьба нашей страны. Наш флаг — это символ силы и единства русского народа. Это наш важнейший праздник, дорогие друзья, особенно сейчас, когда под этим флагом сражаются и побеждают наши бойцы на фронтах СВО. Наш символ всегда должен быть рядом с нами!", - добавил политик. Он подчеркнул, что флаг РФ имеет многовековую историю и появился благодаря Петру Великому, первому императору, где белый цвет — это правда и чистота, синий — вера, верность и надежда, красный — это цвет отваги, мужества и героизма, это цвет русских побед. "Сегодня, когда под нашим натиском Запад ищет примирения, он должен знать. "Дружить против себя" мы больше не будем. И ошибок прошлого, когда коммунистическая элита сдала страну за похлопывания по плечу и Нобелевскую премию, не повторим. "Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен!", - заявил парламентарий. Он отметил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда ставил в пример российский флаг: живой, яркий, настоящий. "Под российским триколором и со знаменем ЛДПР мы боремся за русский народ!", - добавил лидер ЛДПР. Он также отметил, что сила страны — в заботе о простом русском человеке, которому должно быть хорошо в любом городе нашей страны, жизнь простых людей и их проблемы — зарплаты, социальные выплаты, достойное образование и здравоохранение, доступное жилье – в центре внимания кандидатов от ЛДПР по всей стране. "Во время поездок по регионам обратил внимание, что жители, которые проживают в своих домах, всё чаще размещают флаг России над домом. Раньше такого не было и такую любовь к Родине ЛДПР приветствует", - подчеркнул Слуцкий. Он также выразил уверенность в том, что флагу РФ нужна поддержка не только за рубежом, где кое-где его в порыве злобы и бессилии пытаются запретить, но и внутри страны.
