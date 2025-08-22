https://ria.ru/20250822/fns-2036895204.html

ФНС заблокировала счета подозреваемого в атаке дронов в Приангарье

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФНС заблокировала счета Артема Тимофеева*, подозреваемого в причастности к атаке дронов в Иркутской области, выяснило РИА Новости, изучив базу юридических документов. "Действующие приостановления по операциям по счетам по указанному налогоплательщику имеются", - отмечается в постановлении от 19 августа. Администрация города Усть-Кут 2 июня опубликовала ориентировку на Тимофеева*, указав, что он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину. Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.* Внесены в список террористов и экстремистов

