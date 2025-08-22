Рейтинг@Mail.ru
ФНС заблокировала счета подозреваемого в атаке дронов в Приангарье - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/fns-2036895204.html
ФНС заблокировала счета подозреваемого в атаке дронов в Приангарье
ФНС заблокировала счета подозреваемого в атаке дронов в Приангарье - РИА Новости, 22.08.2025
ФНС заблокировала счета подозреваемого в атаке дронов в Приангарье
ФНС заблокировала счета Артема Тимофеева*, подозреваемого в причастности к атаке дронов в Иркутской области, выяснило РИА Новости, изучив базу юридических... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T07:08:00+03:00
2025-08-22T07:08:00+03:00
происшествия
иркутская область
россия
амурская область
игорь кобзев
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152883/25/1528832579_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_fd09cec97375f5fc1d2ededaa9217c70.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФНС заблокировала счета Артема Тимофеева*, подозреваемого в причастности к атаке дронов в Иркутской области, выяснило РИА Новости, изучив базу юридических документов. "Действующие приостановления по операциям по счетам по указанному налогоплательщику имеются", - отмечается в постановлении от 19 августа. Администрация города Усть-Кут 2 июня опубликовала ориентировку на Тимофеева*, указав, что он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину. Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.* Внесены в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250611/timofeev-2022147010.html
https://ria.ru/20250614/cheljabinsk-2022769977.html
иркутская область
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152883/25/1528832579_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_e3ed8a0a3b6ec3c85de1397782719470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, россия, амурская область, игорь кобзев, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Амурская область, Игорь Кобзев, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
ФНС заблокировала счета подозреваемого в атаке дронов в Приангарье

ФНС заблокировала счета подозреваемого в атаке дронов в Приангарье Тимофеева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФНС заблокировала счета Артема Тимофеева*, подозреваемого в причастности к атаке дронов в Иркутской области, выяснило РИА Новости, изучив базу юридических документов.
"Действующие приостановления по операциям по счетам по указанному налогоплательщику имеются", - отмечается в постановлении от 19 августа.
Екатерина Тимофеева* - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Объявленная в розыск жена Тимофеева* решила заработать на "популярности"
11 июня, 02:20
Администрация города Усть-Кут 2 июня опубликовала ориентировку на Тимофеева*, указав, что он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину.
Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены в список террористов и экстремистов
Челябинск - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ
14 июня, 09:25
 
ПроисшествияИркутская областьРоссияАмурская областьИгорь КобзевФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала