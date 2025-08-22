https://ria.ru/20250822/flag-2036990026.html
Египетская молодежь растянула российский флаг у пирамид
Египетская молодежь растянула российский флаг у пирамид - РИА Новости, 22.08.2025
Египетская молодежь растянула российский флаг у пирамид
Египетская молодежь растянула российский триколор у пирамид Саккары по случаю Дня Государственного флага РФ, рассказали РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:55:00+03:00
2025-08-22T14:55:00+03:00
2025-08-22T14:55:00+03:00
КАИР, 22 авг - РИА Новости. Египетская молодежь растянула российский триколор у пирамид Саккары по случаю Дня Государственного флага РФ, рассказали РИА Новости в представительстве Россотрудничества в Египте. Организатором акции выступил Русский дом в Каире. Как сообщило представительство, члены Молодежного клуба при Русском доме в Каире отправились в историческое селение Саккара, где расположен некрополь Мемфиса, столицы Древнего царства. "У ступенчатой пирамиды Джосера ребята растянули российский флаг и поздравили всех со знаменательным праздником — Днём Государственного флага Российской Федерации", - заявили в представительстве Россотрудничества. День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
Египетская молодежь растянула российский флаг у пирамид
