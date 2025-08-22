https://ria.ru/20250822/flag-2036971978.html

В Мариуполе развернули российский флаг площадью две тысячи "квадратов"

МАРИУПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Флаг Российской Федерации площадью 2 тысячи квадратных метров развернули на площади Ленина в центре Мариуполя в День флага РФ, рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. "Сегодня в День флага России в освобожденном городе Мариуполь растянули знамя более 2 тысяч квадратных метров. Все неравнодушные жители города, военные, духовенство, молодежь, сотрудники предприятий, администрация города сегодня в русском Мариуполе. Очень важно, что сейчас в эти минуты идет освобождение республики. И наш флаг, флаг России, водружается в разных населенных пунктах, селах, администрациях, школах, домах. Это действительно для нас очень важный праздник", - сказал Макаров. Он подчеркнул, что мероприятие является очень знаковым для Мариуполя.

