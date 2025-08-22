Рейтинг@Mail.ru
Автопробег в честь Дня российского флага - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 22.08.2025 (обновлено: 12:46 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/avtoprobeg-2036911670.html
Автопробег в честь Дня российского флага
Автопробег в честь Дня российского флага - РИА Новости, 22.08.2025
Автопробег в честь Дня российского флага
РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:40:00+03:00
2025-08-22T12:46:00+03:00
фото
москва
день государственного флага россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036908120_0:136:2932:1785_1920x0_80_0_0_ae7c9c1bbedd330251aeb9ce7ccd43be.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036908120_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_1959732d23eb19ed62a20b6d295df128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, день государственного флага россии
Фото, Москва, День Государственного флага России

Автопробег в честь Дня российского флага

Читать ria.ru в
Дзен
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В центре Москвы в ночь с 21 на 22 августа прошел автопробег в честь Дня Государственного флага.

Участники автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России

В центре Москвы в ночь с 21 на 22 августа прошел автопробег в честь Дня Государственного флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Он отмечается ежегодно 22 августа с 1994 года.

Автопробег на Садовом кольце в честь Дня флага России

Он отмечается ежегодно 22 августа с 1994 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Народный автопробег, приуроченный к празднованию Дня флага России, проводят в столице уже третий раз.

Автопробег на Садовом кольце в честь Дня флага России

Народный автопробег, приуроченный к празднованию Дня флага России, проводят в столице уже третий раз.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Каждый желающий мог стать участником.

Участники автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России

Каждый желающий мог стать участником.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Жители столицы не только украсили свои машины государственной символикой, но и нанесли аквагрим в цветах российского триколора.

Участницы автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России

Жители столицы не только украсили свои машины государственной символикой, но и нанесли аквагрим в цветах российского триколора.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

К автопробегу присоединились и мотоциклисты.

Автопробег на Садовом кольце в честь Дня флага России

К автопробегу присоединились и мотоциклисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На каждом автомобиле был установлен главный атрибут праздника.

Участница автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России

На каждом автомобиле был установлен главный атрибут праздника.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Жители столицы подготовились к встрече Дня флага России.

Автопробег на Садовом кольце в честь Дня флага России

Жители столицы подготовились к встрече Дня флага России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: участница автопробега развевает государственный флаг.

Участница автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России

На фото: участница автопробега развевает государственный флаг.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Некоторые водители прибыли с четвероногими друзьями.

Собака участников автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России,

Некоторые водители прибыли с четвероногими друзьями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Колонна из около 500 автомобилей с развевающимися флагами проехала по Садовому кольцу.

Автопробег на Садовом кольце в честь Дня флага России

Колонна из около 500 автомобилей с развевающимися флагами проехала по Садовому кольцу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники создают праздничное настроение во время проведения автопробега.

Участницы автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России

Участники создают праздничное настроение во время проведения автопробега.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ФотоМоскваДень Государственного флага России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала