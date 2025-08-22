Автопробег в честь Дня российского флага

В центре Москвы в ночь с 21 на 22 августа прошел автопробег в честь Дня Государственного флага.
Он отмечается ежегодно 22 августа с 1994 года.
Народный автопробег, приуроченный к празднованию Дня флага России, проводят в столице уже третий раз.
Каждый желающий мог стать участником.
Жители столицы не только украсили свои машины государственной символикой, но и нанесли аквагрим в цветах российского триколора.
К автопробегу присоединились и мотоциклисты.
На каждом автомобиле был установлен главный атрибут праздника.
Жители столицы подготовились к встрече Дня флага России.
На фото: участница автопробега развевает государственный флаг.
Некоторые водители прибыли с четвероногими друзьями.
Колонна из около 500 автомобилей с развевающимися флагами проехала по Садовому кольцу.
Участники создают праздничное настроение во время проведения автопробега.
