На "RТ.Док: Время наших героев" покажут 14 фильмов о Донбассе

13:41 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. С 4 по 6 сентября в Челябинске пройдет Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев". В зрительской программе — 14 фильмов о Донбассе, в том числе три премьеры.Откроет показы премьера документалистов RТ.Док Артема Сомова и Руслана Гусарова "Один. Поле. Воин". В фильме показана героическая история сапера-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, известного под позывным Смайлик. ри недели он в одиночку оборонялся в опорном пункте в Запорожской области и выжил: "Я скелетом стал. Если бы вы знали, как я тут выживаю. Дроны летают туда-сюда, ждут пока я выйду".Ещё одна премьера — работа военкора RТ Юлии Мартовалиевой и военного документалиста RТ.Док Абаса Али-Заде "Поток". Лента рассказывает об освобождении города Суджи в Курской области. Более 800 бойцов преодолели 15 километров газопроводной трубы, чтобы зайти в тыл к украинским боевикам и нанести сокрушительный удар. "Получается, мы их застали врасплох. Просто там седьмого числа выходит из-под земли российская армия", — рассказывает боец с позывным Алга.Гости фестиваля увидят ещё одну премьеру от RТ — ленту "Позывной Буханка" Руслана Гусарова и Артёма Сомова. Она посвящена легендарному автомобилю УАЗ-452, который стал настоящим символом фронта. "Эта машина выживает почти во всех случаях, если прямого попадания нет", — делится опытом боец с позывным Плитыч.В деловой части фестиваля пройдут встречи с бойцами, военкорами, создателями фильмов, артистами, политиками и общественными деятелями.На панельной дискуссии "Время патриотов — время действий" участники поднимут немаловажную тему — о том, как вчерашние бойцы СВО находят себя в мирной жизни и в тылу приближают нашу Победу. Ожидается участие полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артёма Жоги, ветерана СВО Ильи Казакова, военкора Добровольческого корпуса МО РФ Павла Кукушкина.Круглый стол "Прорыв информационной блокады" — о том, кому выгодна информационная блокада на Западе. В нём примут участие итальянские журналисты Винченцо Лоруссо и Элизео Бертолази, генеральный продюсер фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Ливане военный корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин, военный документалист RT Олег Некишев.Также в деловой программе — панельная дискуссия "Культура времени героев".В списке приглашённых спикеров: музыканты группы "Зверобой", певец Василий Пасечник. Они обсудят роль культуры в современном мире.Ещё одну важную тему — роль документального кино в фиксации исторической правды — обсудят на панельной дискуссии "Преступления киевского режима". Среди заявленных участников— посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдёт в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. Параллельно показы пройдут на 153 площадках по всей Челябинской области.Мероприятие организовано при поддержке Губернатора Челябинской области.Узнать расписание и получить бесплатные билеты можно на сайте.
Афиша фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Афиша фестиваля RТ.Док: Время наших героев
© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Афиша фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. С 4 по 6 сентября в Челябинске пройдет Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев". В зрительской программе — 14 фильмов о Донбассе, в том числе три премьеры.
Кадр из фильма "Один. Поле. Воин"
Кадр из фильма Один. Поле. Воин
© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Один. Поле. Воин"
Откроет показы премьера документалистов RТ.Док Артема Сомова и Руслана Гусарова "Один. Поле. Воин". В фильме показана героическая история сапера-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, известного под позывным Смайлик.
Кадр из фильма "Один. Поле. Воин"
Кадр из фильма Один. Поле. Воин
© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Один. Поле. Воин"
ри недели он в одиночку оборонялся в опорном пункте в Запорожской области и выжил: "Я скелетом стал. Если бы вы знали, как я тут выживаю. Дроны летают туда-сюда, ждут пока я выйду".
Кадр из фильма "Один. Поле. Воин"
Кадр из фильма Один. Поле. Воин
© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Один. Поле. Воин"
Ещё одна премьера — работа военкора RТ Юлии Мартовалиевой и военного документалиста RТ.Док Абаса Али-Заде "Поток". Лента рассказывает об освобождении города Суджи в Курской области. Более 800 бойцов преодолели 15 километров газопроводной трубы, чтобы зайти в тыл к украинским боевикам и нанести сокрушительный удар.
Кадр из фильма "Поток"
Кадр из фильма Поток
© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Поток"
"Получается, мы их застали врасплох. Просто там седьмого числа выходит из-под земли российская армия", — рассказывает боец с позывным Алга.
Кадр из фильма "Поток"
Кадр из фильма Поток
© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Поток"
Гости фестиваля увидят ещё одну премьеру от RТ — ленту "Позывной Буханка" Руслана Гусарова и Артёма Сомова. Она посвящена легендарному автомобилю УАЗ-452, который стал настоящим символом фронта. "Эта машина выживает почти во всех случаях, если прямого попадания нет", — делится опытом боец с позывным Плитыч.
Кадр из фильма "Позывной Буханка"
Кадр из фильма Позывной Буханка
© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Позывной Буханка"
В деловой части фестиваля пройдут встречи с бойцами, военкорами, создателями фильмов, артистами, политиками и общественными деятелями.
На панельной дискуссии "Время патриотов — время действий" участники поднимут немаловажную тему — о том, как вчерашние бойцы СВО находят себя в мирной жизни и в тылу приближают нашу Победу. Ожидается участие полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артёма Жоги, ветерана СВО Ильи Казакова, военкора Добровольческого корпуса МО РФ Павла Кукушкина.
Кадр из фильма "Позывной Буханка"
Кадр из фильма Позывной Буханка
© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Позывной Буханка"
Круглый стол "Прорыв информационной блокады" — о том, кому выгодна информационная блокада на Западе. В нём примут участие итальянские журналисты Винченцо Лоруссо и Элизео Бертолази, генеральный продюсер фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Ливане военный корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин, военный документалист RT Олег Некишев.
Кадр из фильма "Позывной Буханка"
Кадр из фильма Позывной Буханка
© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Позывной Буханка"
Также в деловой программе — панельная дискуссия "Культура времени героев".
В списке приглашённых спикеров: музыканты группы "Зверобой", певец Василий Пасечник. Они обсудят роль культуры в современном мире.
Кадр из фильма "Поток"
Кадр из фильма Поток
© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Поток"
Ещё одну важную тему — роль документального кино в фиксации исторической правды — обсудят на панельной дискуссии "Преступления киевского режима". Среди заявленных участников— посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдёт в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. Параллельно показы пройдут на 153 площадках по всей Челябинской области.
Мероприятие организовано при поддержке Губернатора Челябинской области.
Узнать расписание и получить бесплатные билеты можно на сайте.
