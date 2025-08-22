https://ria.ru/20250822/druzhba-2037027452.html

Эксперт рассказал, чем атаки на "Дружбу" грозят Киеву

Эксперт рассказал, чем атаки на "Дружбу" грозят Киеву - РИА Новости, 22.08.2025

Эксперт рассказал, чем атаки на "Дружбу" грозят Киеву

Запасов нефти в Венгрии и Словакии хватит на несколько недель работы нефтеперерабатывающих заводов после остановки поставок из России в результате атак Украины... РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Запасов нефти в Венгрии и Словакии хватит на несколько недель работы нефтеперерабатывающих заводов после остановки поставок из России в результате атак Украины на нефтепровод "Дружба", но, вероятно, страны все же сократят объемы нефтепереработки и, соответственно, отгрузки бензина и дизельного топлива на Украину, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность, сообщило словацкое издание Denník N. "Венгрия и Словакия при остановке трубы (нефтепровода "Дружба"- ред.) начинают перерабатывать ту нефть, которая находится на НПЗ. Как правило, на несколько недель в технологических емкостях есть некие запасы нефти. Пока они будут перерабатывать то, что есть на НПЗ, но может быть, чуть сократят объемы переработки, потому что обычно при переработке у них образуются излишки, которые, кстати, они продают Украине. ...Вот сейчас, может быть, они сократят переработку и, соответственно, меньше будут продавать Украине. Или вообще перестанут", - прокомментировал Юшков. Венгрия и Словакия могли бы надавить на Украину в вопросе атак на "Дружбу" самостоятельно, потому что они не только поставляют туда нефтепродукты, но и являются крупнейшими поставщиками электроэнергии для Украины, через них идут поставки газа, продолжил эксперт, но их возможности не безграничны. "Поэтому они обращаются к Еврокомиссии сейчас и говорят: раз вы нам не даете давить на Украину, тогда сами как-то надавите на нее, чтобы они не обстреливали нефтепровод "Дружба". А Брюссель не будет этого делать, не будет давить, потому что они сейчас выступают солидарно с Украиной в качестве "партии войны", - пояснил собеседник агентства. При этом эксперт отметил, что простой нефтепровода "Дружба" даже в несколько дней можно потом компенсировать увеличенным объемом прокачки. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.

