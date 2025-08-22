Рейтинг@Mail.ru
Из подконтрольной Киеву части ДНР за день вывезли около 3,7 тысячи человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 22.08.2025
Из подконтрольной Киеву части ДНР за день вывезли около 3,7 тысячи человек
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция только за четверг принудительно вывезла с подконтрольной ВСУ части ДНР почти 3,7 тысячи человек, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев. "Продолжаются мероприятия по обязательной принудительной эвакуации детей в Донецкой (подконтрольной ВСУ части ДНР - ред.) и Днепропетровской областях. Только за минувшие сутки из Донецкой области с участием Национальной полиции были эвакуированы 3649 лиц, в том числе 137 детей", - заявил Сергеев в эфире украинского новостного телемарафона. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
Из подконтрольной Киеву части ДНР за день вывезли около 3,7 тысячи человек

Украинская полиция 21 августа вывезла из подконтрольной части ДНР 3649 человек

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция только за четверг принудительно вывезла с подконтрольной ВСУ части ДНР почти 3,7 тысячи человек, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев.
"Продолжаются мероприятия по обязательной принудительной эвакуации детей в Донецкой (подконтрольной ВСУ части ДНР - ред.) и Днепропетровской областях. Только за минувшие сутки из Донецкой области с участием Национальной полиции были эвакуированы 3649 лиц, в том числе 137 детей", - заявил Сергеев в эфире украинского новостного телемарафона.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
