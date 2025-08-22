https://ria.ru/20250822/dnr-2036956780.html

Из подконтрольной Киеву части ДНР за день вывезли около 3,7 тысячи человек

2025-08-22T12:45:00+03:00

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция только за четверг принудительно вывезла с подконтрольной ВСУ части ДНР почти 3,7 тысячи человек, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев. "Продолжаются мероприятия по обязательной принудительной эвакуации детей в Донецкой (подконтрольной ВСУ части ДНР - ред.) и Днепропетровской областях. Только за минувшие сутки из Донецкой области с участием Национальной полиции были эвакуированы 3649 лиц, в том числе 137 детей", - заявил Сергеев в эфире украинского новостного телемарафона. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.

