Рейтинг@Mail.ru
В Дании ответили на вопрос о возобновлении следствия по "Северным потокам" - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/danija-2036957960.html
В Дании ответили на вопрос о возобновлении следствия по "Северным потокам"
В Дании ответили на вопрос о возобновлении следствия по "Северным потокам" - РИА Новости, 22.08.2025
В Дании ответили на вопрос о возобновлении следствия по "Северным потокам"
Полиция Копенгагена после задержания подозреваемого в координации диверсии на "Северных потоках" отказалась комментировать РИА Новости возможность возобновления РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:47:00+03:00
2025-08-22T12:47:00+03:00
в мире
копенгаген
россия
германия
сергей кузнецов (архитектор)
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588489618_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_a0e0eb57813384a26c8c2d6a4f38c0aa.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция Копенгагена после задержания подозреваемого в координации диверсии на "Северных потоках" отказалась комментировать РИА Новости возможность возобновления датского расследования, которое правоохранители закрыли в начале 2024 года. РИА Новости обратилось в полицию Копенгагена с вопросом, намерены ли датские правоохранители запросить у Италии или ФРГ информацию о расследовании по "Северным потокам" после задержания подозреваемого в координации диверсий, а также с просьбой прокомментировать возможность возобновления датского расследования. "Полиция Копенгагена не желает давать подробные комментарии, интервью или другую информацию о "Северных потоках". Это также касается текущего дела за рубежом", - заявили РИА Новости в пресс-службе полиции. Дания закрыла собственное расследование в феврале 2024 года. В полиции тогда сообщали, что не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, арестованного украинца зовут Сергей Кузнецов. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://ria.ru/20250822/foto-2036913247.html
https://ria.ru/20250822/ukrainets-2036912293.html
копенгаген
россия
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588489618_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_716c25e33cb8fe451ad85a54c2944c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, копенгаген, россия, германия, сергей кузнецов (архитектор), дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, дания
В мире, Копенгаген, Россия, Германия, Сергей Кузнецов (архитектор), Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Дания
В Дании ответили на вопрос о возобновлении следствия по "Северным потокам"

Полиция Дании отказалась комментировать следствие по "Северным потокам"

© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Копенгагене
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
Полицейские в Копенгагене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция Копенгагена после задержания подозреваемого в координации диверсии на "Северных потоках" отказалась комментировать РИА Новости возможность возобновления датского расследования, которое правоохранители закрыли в начале 2024 года.
РИА Новости обратилось в полицию Копенгагена с вопросом, намерены ли датские правоохранители запросить у Италии или ФРГ информацию о расследовании по "Северным потокам" после задержания подозреваемого в координации диверсий, а также с просьбой прокомментировать возможность возобновления датского расследования.
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Появилось фото украинца, арестованного из-за терактов на "Северных потоках"
Вчера, 09:58
"Полиция Копенгагена не желает давать подробные комментарии, интервью или другую информацию о "Северных потоках". Это также касается текущего дела за рубежом", - заявили РИА Новости в пресс-службе полиции.
Дания закрыла собственное расследование в феврале 2024 года. В полиции тогда сообщали, что не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия".
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, арестованного украинца зовут Сергей Кузнецов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
СМИ узнали, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Северных потоках"
Вчера, 09:53
 
В миреКопенгагенРоссияГерманияСергей Кузнецов (архитектор)Дмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Дания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала