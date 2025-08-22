В Дании ответили на вопрос о возобновлении следствия по "Северным потокам"
Полиция Дании отказалась комментировать следствие по "Северным потокам"
Полицейские в Копенгагене. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция Копенгагена после задержания подозреваемого в координации диверсии на "Северных потоках" отказалась комментировать РИА Новости возможность возобновления датского расследования, которое правоохранители закрыли в начале 2024 года.
РИА Новости обратилось в полицию Копенгагена с вопросом, намерены ли датские правоохранители запросить у Италии или ФРГ информацию о расследовании по "Северным потокам" после задержания подозреваемого в координации диверсий, а также с просьбой прокомментировать возможность возобновления датского расследования.
"Полиция Копенгагена не желает давать подробные комментарии, интервью или другую информацию о "Северных потоках". Это также касается текущего дела за рубежом", - заявили РИА Новости в пресс-службе полиции.
Дания закрыла собственное расследование в феврале 2024 года. В полиции тогда сообщали, что не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия".
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, арестованного украинца зовут Сергей Кузнецов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.