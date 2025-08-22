https://ria.ru/20250822/bpla-2036900139.html

Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Пострадавших и разрушений после отражения ночной атаки вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после отражения ночной атаки вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщало о семи уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в четырех районах Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено ещё семь беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА на территории региона сохраняется.

воронежская область

2025

