Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/bpla-2036900139.html
Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Пострадавших и разрушений после отражения ночной атаки вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после отражения ночной атаки вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщало о семи уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в четырех районах Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено ещё семь беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА на территории региона сохраняется.
воронежская область
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Пострадавших после отражения атаки БПЛА в Воронежской области нет

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после отражения ночной атаки вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее Минобороны РФ сообщало о семи уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области.
22 июня 2022, 17:18
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в четырех районах Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено ещё семь беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА на территории региона сохраняется.
Специальная военная операция на Украине
 
 
