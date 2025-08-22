https://ria.ru/20250822/bpl-2037075635.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области спустя три часа после объявления, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:45:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области спустя три часа после объявления, сообщил губернатор Александр Гусев. Губернатор сообщил об опасности в 18.10 мск, угроза была отменена в 21.32 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
